Przepisy na tort urodzinowy. Zobacz pomysły na pyszne i piękne torty

fot. Adobe Stock

Marzy ci się piękny tort urodzinowy? Kolorowy, z ozdobami w kształcie kwiatów, a może tort jednorożec? Wcale nie musisz się zdawać na doświadczonych cukierników, ponieważ każdy z tych tortów możesz przygotować sama. Czego będziesz potrzebować? Przede wszystkim dobrych chęci i trochę wolnego czasu.

Istnieje jednak kilka rzeczy, dzięki którym twój tort urodzinowy będzie wyglądał (i smakował) jeszcze lepiej. Czego możesz potrzebować?

Szpryca cukiernicza

...lub rękaw cukierniczy. To właśnie dzięki nim stworzysz piękne ozdoby z kremu maślanego do tortu – doskonale sprawdzi się on też na babeczkach. Te przyrządy mają wymienne końcówki, dzięki czemu z odrobiną wprawy będziesz mogła tworzyć kolorowe kwiaty, różyczki czy inne wzory na wierzchu oraz na bokach ciasta. Pomagają również w wypiekaniu idealnych bez.

Mata do lukru plastycznego

Mata do lukru plastycznego, czyli inaczej masy cukrowej, jest wykonana z silikonu, dzięki czemu łatwiej wałkuje się i wyrabia fondant. Sprawdzi się również przy robieniu domowego makaronu, ale i kopytek, leniwych i innych klusek.

Wiele mat do masy cukrowej ma nadrukowane miarki, co pozwala na wycinanie idealnie równych kształtów. Bardzo przydatne narzędzie nie tylko w kuchni cukiernika!

Forma do pieczenia biszkoptu

Albo od razu 2 w tym samym rozmiarze – dzięki temu będziesz mogła upiec blaty do tortu na raz. Komu w końcu nie marzy się wysoki, idealnie gładki tort...

Każdą formę trzeba zawsze nasmarować masłem lub specjalnym olejem w sprayu. Jeśli jest otwierana, spód możesz też wyłożyć papierem do pieczenia.

