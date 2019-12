Jak bardzo jestem uzależniony od palenia? Popularnym narzędziem do pomiaru uzależnienia od nikotyny jest Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma. Wykonaj ten test i sprawdź siłę swojego uzależnienia od papierosów.

Czy uda mi się rzucić palenie? Test motywacyjny Chcesz wiedzieć, czy uda Ci się rzucić palenie? Wykonaj Test Motywacji do Zaprzestania Palenia według Schneider. Dowiedz się, czy masz szansę na rzucenie nałogu.

Czy jesteś odważna w łóżku? Seks jest sprawą indywidualną. Zazwyczaj jest to wypadkowa uczuć, zaangażowania i eksperymentu. Zwykle mówi się, że czerpiemy z seksu tyle przyjemności, ile sami potrafimy jej...

Jaki jest Twój ideał faceta? Blondyn czy brunet? Szczupły czy dobrze zbudowany? Romantyk czy racjonalista? A może zdecydowanie bardziej wolisz intelektualistów? Każda kobieta ma wyobrażenie, jak powinien...

Czy masz problemy z erekcją? Ostatnio na słowo seks reagujesz rozdrażnieniem. Wynajdujesz sobie najróżniejsze zajęcia , by tylko Twoja kobieta nie zaciągnęła Cię do sypialni. Zauważyłeś, że Twój penis...

Czy jesteś uzależniony od pornografii? Oglądanie erotycznych stron albo filmów pornograficznych nie jest niczym złym. To prawo każdego dorosłego do swobody seksualnej. Co jednak zrobić, gdy oglądanie filmów zaczyna...

Czego mężczyźni boją się w łóżku? Wspaniały wieczór: kolacja, wino, nastrój, ona i on. Wszystko jest niemal idealne – ona podoba mu się jak diabli. Widać, że on jej też, bo pożera go wzrokiem. Przechodzą więc...

Czy jesteś wyzywająca? Krótka spódniczka, obcisłe bluzki, głęboki dekolt – to Twoje znaki rozpoznawcze? Jeśli najlepiej czujesz się w męskim towarzystwie, uwielbiasz być w centrum zainteresowania i z...

Dlaczego nie masz faceta? Spędzasz kilka godzin przed lustrem. Wydajesz majątek na ciuchy. Właściwie wyglądasz świetnie – przecież widzisz te miny, gdy idziesz ulicą. Wiesz, że niczego Ci nie brakuje....

Czy jesteś zadowolona ze swojego ciała? Wciąż jesteś na diecie, a mimo to, kiedy stajesz przed lustrem z niezadowoleniem stwierdzasz, że jeszcze wiele jest do poprawy. Biegasz po sklepach i po parku, jesz niemal samą...

Jaki jest Twój poziom lęku? Lęk to uczucie niezwykle trudne, ale niezbędne człowiekowi do życia. W niewielkim stopniu emocji tej potrzebuje każdy z nas. Niekiedy jednak poziom lęku jest zbyt duży, pojawia...

Czy to już anoreksja? Anoreksja najczęściej rozwija się podstępnie. Początkowo towarzysza jej coraz bardziej uciążliwe myśli o jedzeniu i utracie wagi, z czasem pojawiają się rutynowe zachowania,...

Czy masz predyspozycje do depresji? Czy wiesz, że już za kilkanaście lat depresja będzie jedną z głównych chorób cywilizacyjnych? Z roku na rok ilość pacjentów z depresją systematycznie wzrasta. Sprawdź, czy...

Czy potrafisz się zrelaksować? Jak odpoczywasz, gdy nikt nie widzi i masz czas tylko dla siebie? Co relaksuje cię najbardziej? Umiejętność relaksacji jest w życiu bardzo ważna – to od niej zależy, jak...

Czy jesteś zazdrosna? Wyniki poniższego testu wskażą ci rodzaj zazdrości, jaką zapewne zdarza ci się niekiedy żywić – dowiesz się, gdzie leży jej główna przyczyna, a także jak ją w sobie...

Określ swój temperament Sprawdź rodzaj swojego temperamentu – możliwe, że przestanie cię dziwić Twoja nie zawsze uzasadniona wybuchowość, nieustanna ciekawość świata, opieszałość...

Czy jesteś nieśmiała? Nieśmiałość jest niezwykle uroczą cechą charakteru, o ile nie jest zaawansowana w takim stopniu, że utrudnia życie. Jaka jest Twoja nieśmiałość?

Czy masz skłonności do depresji? Poniższy test pozwoli ci określić twój stopień odporności na stres – jeżeli jego wyniki wskażą, że należysz do osób ze skłonnościami do depresji, skorzystaj z...

Czy jesteś sentymentalna? Wspomnienie niektórych zdarzeń wywołuje w Tobie przyjemne doznania i chętnie wracasz do nich myślami? Jednocześnie nie potrafisz zapomnieć o przykrych sprawach, które wydarzyły...

Czy łatwo podejmujesz decyzje? Wyniki poniższego testu pomogą Ci określić poziom Twojego zdecydowania, a co za tym idzie – ocenić Twoje szanse na powodzenie Twoich mniejszych i większych życiowych planów.

Czy jesteś cierpliwa? Poniższy test pomoże ci określić granice twojej psychicznej wytrzymałości w różnorakich sytuacjach życiowych.

Sprawdź czy jesteś marzycielką, czy realistką? Idealnie by było mocno stąpać po ziemi i jednocześnie mieć głowę w chmurach – to jednak udaje się niestety tylko nielicznym. Wyniki poniższego testu pomogą ci ocenić twoje...

Czy jesteś domatorką? To naturalne, że człowiek najlepiej czuje w miejscu dobrze mu znanym – tam, gdzie bez żadnego skrępowania może być po prostu sobą, gdzie może robić to, co lubi i hołdować...

Czy jesteś przesądna? Nikt nie chce uchodzić za osobę przesądną – podświadomie czujemy, że przesąd jest tym, co w pewnym stopniu nas ogranicza. Kto rządzi twoim życiem – Ty czy nic nie znaczące...

Sprawdź, jaki masz stosunek do seksu Poniższy test ma na celu określenie Twojej seksualnej atrakcyjności w oczach obecnego bądź potencjalnego partnera, jego wyniki pomogą Ci określić Twój własny stosunek do seksu.

Czy masz skłonności do romansów? Rozwiąż poniższy test, a przekonasz się, czy masz predyspozycje do nawiązywania tego typu kontaktów. Jeśli okaże się, że tak – dowiesz się, dlaczego tak jest i co powinnaś...

Czym jest dla Ciebie rodzina? Poniższy test pomoże ci określić twój stopień przywiązania do rodziny – możliwe, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, należysz do grona szczęśliwców, którzy...

Poznaj swoje granice tolerancji Tak wiele się dzisiaj mówi o tolerancji, że chyba każdy zadał sobie pytanie: jak to właściwie ze mną jest? Jeśli nie - pomoże Ci w tym nasz test.

Sprawdź, jak bardzo jesteś zakochana Odpowiedz na poniższe pytania, a poznasz natężenie swojego uczucia. Dowiesz się, czy nie kochasz go „zbyt mocno” i czy dajesz mu wystarczająco wiele powodów do tego, by czuł...

Sprawdź, co on w Tobie kocha Kiedy mężczyzna kocha kobietę, gotów jest złożyć u jej stóp cały świat, zrobi wszystko, by uczynić ją szczęśliwą. Któraż z nas nie chciałaby być obiektem takiej...

Sprawdź, co widzi w Tobie Twój wybranek Spójrz na siebie okiem mężczyzny – wyniki poniższego testu wskażą na te cechy twojego charakteru, które powinnaś rozwijać, byś to ty była jedyną kobietą na świecie, jakiej...

Czy wiesz czym jest przyjaźń? Przyjaźń opiera się na wzajemnym zaufaniu i nieustannej wymianie różnorakich wartości, ma swoje przywileje i obowiązki. Poniższy test oceni twój stopień zaangażowania w...

Sprawdź jaką jesteś matką? Sprawdź, jaką jesteś matką i czy dajesz swoim dzieciom wystarczająco dużo powodów do tego, by czuły się bezpiecznie i pewnie. Przekonaj się, czy otrzymują od ciebie dostateczne...

Czy jesteś asertywna? Rozwiąż poniższy test, a jego wyniki pomogą ci określić twój stopień asertywności – stanie się jasne, czy większość twoich działań to realizacja twoich własnych celów,...

Jak znosisz krytykę? Jeśli nawet postanowimy sobie, że zaprzestaniemy krytykować innych, i tak znajdą się wśród nich tacy, którzy za różne rzeczy będą krytykować nas. Jak radzisz sobie z krytyką?

Czy potrafisz krytykować? Każdy z nas popełnia błędy, czasem mamy obowiązek zwrócic innym uwage, że swoim zachowaniem szkodza innym lub krzywdzą kogoś. nie zawsze jest to jednak łatwe.

Czy jesteś skłonna do zwierzeń? Są wśród nas ludzie, o których nie wiemy wszystkiego tylko dlatego, że ich o to nie pytamy. Gdybyśmy zapytali, bez specjalnego trudu uzyskalibyśmy interesujące nas informacje. Są...

Uwaga BON TON – czyli krótki test z zasad savoir vivre’u Jeśli chcesz się przekonać, jak jest u ciebie ze znajomością podstawowych zasad savoir vivre’u, rozwiąż poniższy test. Zakreśl odpowiedź lub odpowiedzi, które uważasz za...

Jak widzą Cię inni? Jedni na pierwszy rzut oka wzbudzają nasze zaufanie i sympatię, drugich natomiast wolimy unikać, bo wydają się nam niedostępni, chłodni, antypatyczni. Sprawdź, jak wizerunek,...

Czy prowadzisz zdrowy tryb życia? Obecne czasy mają to do siebie, że życie w pośpiechu stało się niemalże powszechną normą – ciągle dokądś biegniemy, przed nami wciąż nowe wyzwania i związany z nimi...

Czy boisz się starzenia? Podobno kobieta ma tyle lat, na ile wygląda, mężczyzna natomiast jest zawsze w takim wieku, jak kobieta, z którą przestaje. Niezaprzeczalnym faktem jest, że czas robi swoje zarówno...

Jak oceniasz samą siebie? Całe szczęście, że człowiek ma nieograniczone możliwości pracy nad swoim charakterem i oceną własną – jedno i drugie możemy zmieniać i kształtować do woli. Na pytania...

Czy jesteś dżentelmenem? Weź udział w naszym teście dżentelmena! Sprawdź czy potrafisz zachować się w towarzystwie kobiet i czy umiesz oczarować je swoimi dobrymi manierami. Przed Tobą 10 pytań –...

Czy umiesz zachować się przy stole? Jedzenie nie jest takie proste, jak to by się mogło wydawać. Myślisz, że potrafisz sobie poradzić w gąszczu reguł rządzących zachowaniem w trakcie spożywania posiłków?...