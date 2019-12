Ogólne badanie krwi, czyli morfologia krwi, powinno się wykonywać raz w roku. Jest ono pomocne w diagnostyce wielu chorób. Co się kryje za tajemniczymi skrótami, jakie parametry...

Zbyt wysoki pozom cholesterolu w organizmie przyczynia się do wielu chorób, m.in. miażdżycy. Jest jednym z głównych czynników rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (zawał, udar)....

Jeśli Twoje rany dłużej się goją lub nawet od niewielkiego uderzenia robią Ci się siniaki, prawdopodobnie masz problem z krzepliwością krwi. Aby zdiagnozować to zaburzenie,...

Gazometria to badanie, które ma na celu sprawdzenie poziomu tlenu transportowanego we krwi oraz równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Zleca się je m.in. w celu potwierdzenia chorób...

Zadaniem układu immunologicznego jest obrona organizmu przed różnego rodzaju patogenami. Zaburzenie pracy tego układu prowadzi do rozmaitych chorób (m.in. alergie, reumatoidalne...

Osteoporoza, niepłodność, otyłość, nadciśnienie, zmęczenie - to tylko nieliczne z objawów zaburzeń hormonalnych. Hormony regulują pracę całego naszego organizmu, dlatego...

Markery nowotworowe służą do wstępnego rozpoznania choroby nowotworowej i kontroli skuteczności leczenia. To bardzo różnorodna grupa, do której należą antygeny, cytokeratyny,...