Idealny tort bezowy. Zobacz prosty przepis na ten pyszny deser

Tort bezowy na bazie gotowych blatów to jeden z najprostszych deserów. Idealnie sprawdzi się podczas wiosennych i letnich dni, ale to wcale nie znaczy, że nie można go przygotować podczas innych pór roku.

To bardzo słodkie ciasto, dlatego warto jego smak przełamać czymś kwaśnym – na przykład świeżymi malinami zatopionymi w kremie pomiędzy każdym z bezowych blatów. Jeśli zdecydujesz się ozdobić ciasto bakaliami, górę możesz również polać słonym karmelem. Jak przygotować idealny tort bezowy?

Przygotuj krem, którym będziesz przekładać blaty. W dużej misce ubij kremówkę z serkiem mascarpone, cukrem i ekstraktem waniliowym. Miksuj, aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Połóż pierwszy blat na talerzu lub paterze. posmaruj go bardzo grubą warstwą. Teraz możesz też na nim położyć świeże maliny. Połóż na kremie drugi blat i powtórz czynności z poprzedniego kroku. Na trzecim blacie możesz położyć krem za pomocą szpatułki, ale jeśli chcesz, by wyglądał jeszcze piękniej, użyj zamiast niej rękawa cukierniczego i grubej, ozdobnej końcówki. Górę tortu ozdób świeżymi sezonowymi owocami, sosem czekoladowym lub słonym karmelem. Przechowuj koniecznie w lodówce, inaczej krem może się rozpłynąć. Smacznego!

