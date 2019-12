Biszkopt to ciasto na bazie żółtek, ubitych białek na sztywno i mąki ziemniaczanej. Możemy dodać owoce, galaretkę lub masę śmietanową. Najlepszy wychodzi z 6 jaj lub rzucany, po upieczeniu upuszczany na blat lub podłogę. Tutaj dowiesz się, co zrobić, aby nie opadł po upieczeniu. Zobacz, jak zrobić go bez proszku do pieczenia!