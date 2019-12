Problemy z narządami płciowymi kobiet Odczuwasz ból podczas stosunku? Twoje upławy wyglądają dziwnie? Myśl o współżyciu napawa cię lękiem? Czy odczuwasz ból, swędzenie lub pieczenie w okolicach pochwy? Wykonaj...

Problemy z gardłem Cierpisz na kaszel, chrypkę lub ból gardła? Zastanawiasz się, czy jest to zwykłe przeziębienie, czy może poważniejsza choroba? Dowiedz się, jak odróżnić zwykłe zapalenie...

Problemy z cyklem miesiączkowym Zauważyłaś zaburzenia cyklu miesiączkowego? Cierpisz na bolesne miesiączki, długie i obfite krwawienie, ból podczas okresu lub plamienia między miesiączkami? Dowiedz się, o czym...

Czy jesteś zagrożona endometriozą? Endometrioza to wieloobjawowa i wielopostaciowa jednostka chorobowa, dotykająca kobiety. Jej istota polega na nieprawidłowym umiejscowieniu błony śluzowej. Sprawdź, jakie objawy...

Czy grozi Ci rak szyjki macicy? Każdego roku w naszym kraju ponad 3600 kobiet zapada na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Statystki te należą do najgorszych w Europie. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka.

Obrzęk twarzy Zauważyłeś, że spuchła Ci twarz? Masz obrzęknięty jeden policzek? Boli cię szczęka albo żuchwa? Masz gorączkę i nie wiesz co Ci dolega? Zapoznaj się z najczęstszymi...

Problemy z dłonią i nadgarstkiem Ból lub obrzęk nadgarstka, trudności w ruszaniu palcami lub wykonywaniu ruchów nadgarstkiem – wszystkie te problemy mogą przeszkadzać nam w codziennych czynnościach i sprawiać,...

Problemy z barkiem i ramieniem Doznałeś urazu barku? Nie możesz ruszać ramieniem, które zmieniło kształt i jest bardzo bolesne? Dowiedz się więcej na temat najczęstszych przyczyn bólu barku i problemów z...

Problemy z kostką i podudziem Co może oznaczać ból kostki? Dlaczego pojawia się obrzęk i zaczerwienienie podudzia? Kiedy zgłosić się do lekarza z bólem kostki? Dowiedz się, z czego mogą wynikać Twoje...

Problemy z oczami Zobacz jakie dolegliwości najczęściej doskwierają naszym oczom, co mogą oznaczać poszczególne objawy oraz jak je złagodzić, a kiedy niezwłocznie udać się do lekarza.

Ból pleców w okolicy krzyżowej Ból pleców jest problemem powszechnym. Najczęściej dotyka odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa. Ból zlokalizowany w okolicy krzyżowej jest zazwyczaj spowodowany przeciążeniem...

Problemy z uszami Ucho to delikatny narząd. Nie pamiętamy o tym, dopóki nie dotkną go jakieś choroby. Ból ucha, wyciek z ucha – co robić? Sprawdź, jakie są możliwe przyczyny Twoich...

Problemy ze słuchem Utrata zdolności słyszenia dźwięków lub dyskryminacja niektórych dźwięków (częstotliwości) jest częstym schorzeniem. Sprawdź, jakie mogą być przyczyny problemów ze...

Problemy ze stopami Ból, zaczerwienie, obrzęk – to najczęstsze dolegliwości, które dotykają stopę. Po całym dniu chodzenia boli cię stopa? Wstajesz rano i nie możesz chodzić? Boli cię duży...

Problemy z biodrem Odczuwasz ból biodra? Nie wiesz, jakie są jego przyczyny, ani czy powinieneś/ powinnaś iść z tym problemem do lekarza? Odpowiadając na pytania dotyczące objawów, sprawdź, na...

Czy masz chorobę wrzodową? Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy należy do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Podejrzewasz u siebie chorobę wrzodową żołądka ? Rozwiąż ten test, aby przekonać...

Czy masz zaćmę? Zaćma (katarakta) to choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki i w konsekwencji do zaburzenia widzenia. Pogorszyła Ci się ostrość wzroku i podejrzewasz u siebie zaćmę?...

Jakie jest u Ciebie ryzyko rozwoju kamicy żółciowej? Kamica żółciowa może wiązać się z poważnymi powikłaniami, np. ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego, ostrym zapaleniem trzustki, żółtaczką, a kamica pęcherzyka...

Jakie występuje u Ciebie ryzyko rozwoju jaskry? Jaskra to choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a co za tym idzie pogorszeniem lub utratą wzroku. Istnieje szereg czynników...

Czy masz zespół jelita drażliwego? Zespół jelita drażliwego to dość częsta choroba przewodu pokarmowego, na którą cierpi wielu ludzi. Choroba polega na nieprawidłowej pracy jelit, a przyczyn tego zjawiska jak...

Czy weszłaś już w okres przekwitania? Przekwitanie (inaczej klimakterium) jest naturalnym okresem życia kobiety, kiedy miesięczny cykl menstruacyjny stopniowo się zatrzymuje. Rozwiąż nasz test, aby sprawdzić czy...

Czy grożą Ci choroby kręgosłupa? Bóle pleców związane ze schorzeniami kręgosłupa to coraz powszechniejszy problem, gdyż dotyczy ludzi niemal w każdym wieku. Głównym winowajcą chorób kręgosłupa są wady...

Czy grożą Ci choroby reumatyczne? W Polsce blisko 5 milionów ludzi cierpi na choroby reumatyczne, z czego ponad 60% stanowią kobiety. Choroby reumatyczne to bardzo różnorodna grupa schorzeń dotyczących zwłaszcza...

Czy grozi Ci osteoporoza? W Polsce osteoporozą zagrożonych jest aż 9 mln osób, które najczęściej dowiadują się o swojej chorobie dopiero wtedy, gdy dojdzie u nich do złamania kości. Przy czym - co...

Czy grozi Ci alergia? W Polsce z roku na rok przybywa alergików, a nasz kraj znajduje się w czołówce państw o najwyższym wskaźniku osób cierpiących na astmę. Sprawdź, czy i Tobie zagraża alergia.

Czy grozi Ci nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie tętnicze zostało określone mianem choroby cywilizacyjnej. Jego rozwój może prowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych. Sprawdź, jakie ryzyko rozwoju nadciśnienia...

Czy masz problemy z tarczycą? Choroby tarczycy mogą nie mieć charakterystycznych objawów. Często imitują symptomy mogące świadczyć m.in. o chorobie serca. Sprawdź, czy masz problemy ze swoją tarczycą,...

Czy masz cukrzycę? Obecnie w Polsce na cukrzycę cierpi około 2,5 mln osób. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną - nieleczona prowadzi do bardzo ciężkich powikłań i postępującej...

Czy masz łagodny przerost prostaty? Przerost gruczołu krokowego (prostaty) to problem wielu mężczyzn, zwłaszcza tych po 40. roku życia. Stąd każdy mężczyzna, który przekroczył wiek 45 lat powinien przynajmniej...

Czy grozi Ci rak jelita grubego? Rak jelita grubego staje się coraz powszechniejszym nowotworem w większości krajów. W Polsce pod względem zachorowalności zajmuje on 2 miejsce. Brak ruchu, otyłość, dieta...

Czy grozi Ci niewydolność żylna? Żylaki związane są z przewlekłą niewydolnością żył w kończynach dolnych. Są one niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych powikłań, ponieważ stanowią źródło...

Czy masz chorobę wieńcową? Choroba wieńcowa, inaczej zwana chorobą niedokrwienną serca, to coraz powszechniejszy problem zdrowotny. W każdej chwili choroba ta może przerodzić się w zawał serca, który jest...

Problemy z oddychaniem u dzieci i niemowląt Najczęstszym objawem problemów z oddychaniem u małych dzieci jest duszność. Niektóre dzieci są jednak za małe, aby zasygnalizować rodzicom, że dzieje się coś niepokojącego....

Ból głowy - jakie masz objawy? Ból głowy to bardzo obszerny termin. Może on stanowić odrębną jednostkę chorobową lub być objawem innych chorób czy schorzeń. Aby poznać charakter bólu głowy, a w...

Gorączka u dzieci i niemowląt Gorączka u dzieci niezmiennie wywołuje niepokój u ich rodziców. Za gorączkę uznaje się temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza, natomiast temperaturę poniżej tej wartości...

Problemy z wypróżnianiem się u dzieci i niemowląt Czy dziecko ma wzdęty brzuszek, płacze i nie oddaje stolca? A może pojawiła się biegunka? Idź szlakiem przygotowanych przez nas pytań, aby dowiedzieć się co może być przyczyną...

Problemy z wypróżnianiem Odczuwasz ból podczas wypróżniania? Zaniepokoił cię inny wygląd stolca? Zauważyłeś krew w kale lub na papierze toaletowym? Odpowiedz na poniższe pytania, aby dowiedzieć się o...

Problemy z kolanem Kolano to obszar naszego ciała szczególnie narażony na choroby, urazy i inne patologie. O czym może świadczyć ból, obrzęk lub zaczerwienienie kolana? Dowiedz się, jakie choroby...

Gorączka - sprawdź, jakie są jej przyczyny Sprawdziłeś temperaturę i okazuje się, że masz gorączkę? Czujesz się bardzo osłabiony? Boli cię głowa? A może to tylko zwykłe przeziębienie? Podążaj za pytaniami, żeby...

Ból ucha - sprawdź objawy i poznaj ich przyczyny Ból ucha, wydzielina ropna z ucha, zapalenie ucha - to tylko niektóre z dolegliwości, jakie mogą dotyczyć narządu słuchu. W przypadku wystąpienia tych dolegliwości najlepiej jak...

Czy grozi Ci rak jamy ustnej? Rak jamy ustnej, choć nie należy do częstych nowotworów, stanowi jednak problem o którym należy pamiętać, zwłaszcza gdy palimy papierosy i jesteśmy po 40. roku życia....