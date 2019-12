Zasady udzielania licencji do materiałów redakcyjnych serwisu Polki.pl

§ 1Ilekroć w niniejszych Zasadach stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:1.– niniejsze zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych portali należących do Edipresse Polska S.A."2.– spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy wpłacony w całości 2.311.320,00 zł, właściciel portali internetowych Edipresse Polska S.A.3.- portal internetowy prowadzony przez Edipresse pod aktualnym adresem URL https://polki.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;4.- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Zasadach;5.– pochodzące z Portalu teksty, do których prawa przysługują Edipresse w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Zasadach;§ 21. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa, w tym ustawę o ochronie baz danych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji.4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych osobom trzecim.5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania, bez zgody Licencjodawcy, jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez Edipresse, a w razie nieprzekazania takiej informacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.§ 31. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym.2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w seci wewnętrznej (Intranet), uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i udostępniania Materiału Redakcyjnego w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie lub innej formie wydawniczej, uprawniony jest do zwielokrotnienia Materiału Redakcyjnego techniką drukarską i jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i udostępniania Materiału Redakcyjnego osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w umowie licencji, o której mowa w § 4 ust. 5.§ 41. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz zapłaty wynagordzenia. Nabycie licencji następuje w drodze poniższej procedury i kończy się podpisaniem umowy licencji, której wzór stanowi załącznik do Zasad.2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła Edipresse zapytanie e-mailem na adres licencje@polki.pl, w którym określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.3. Edipresse udzieli odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail w ciągu 72 godzin, chyba, że Edipresse otrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym. Brak udzielenia odpowiedzi nie oznacza zgody na udzielenie licencji.4. Edipresse zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia Edipresse, wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzieleniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.5. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie zawartej umowy licencji, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Umowa określającego co najmniej: rodzaj i okres licencji, adres stron internetowych, na których Materiał Redakcyjny będzie rozpowszechniany lub tytuł dziennika lub czasopisma, w którym zostanie zamieszczony, a nadto inne elementy wymagane ze względu na cel, w jakim Materiał Redakcyjny będzie wykorzystywany.§ 51. Licencjodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronach Portalu, chyba że Edipresse określi inny termin ich wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień publikacji na stronach Portalu.2. Niniejsze Zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych serwisu polki.pl wchodzą w życie z dniem 1 marca 2012 roku.