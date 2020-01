Jak działa spirala antykoncepcyjna - zalety i wady, cena

fot. Adobe Stock

Wkładka domaciczna, nazywana potocznie spiralą antykoncepcyjną (choć od dawna nie ma już takiego kształtu) to jedna ze skuteczniejszych i wygodniejszych metod antykoncepcji. Jednak nie każda kobieta może ją stosować.

Dzisiejsze wkładki domaciczne swoim kształtem przypominają najczęściej literę T. Mogą mieć różne rozmiary, co daje możliwość dobrania najbardziej odpowiedniej wkładki dla każdej kobiety. Wykonane są albo z samego plastiku, albo z różnymi dodatkami, które zwiększają ich skuteczność.

Może to być srebro, platyna. Ale najczęściej jest to miedź, która poza antykoncepcyjnymi ma również właściwości przeciwbakteryjne. Niektóre spirale są zaopatrzone w pojemniczek zawierający hormon (syntetyczną odmianę progestagenu).

Wkładka domaciczna to metoda antykoncepcji idealna zwłaszcza dla kobiet, które nie mogą używać doustnej antykoncepcji (zobacz 5 skutecznych metod antykoncepcji).

Spirale należą do tzw. mechanicznych metod zapobiegania ciąży. Na czym polega ich działanie? Naukowcy stwierdzili, że przyspieszają wędrówkę komórki jajowej przez jajowód. Jest ona przesuwana do macicy, zanim zostanie zapłodniona w jajowodzie. Ale wkładki domaciczne przede wszystkim utrudniają zadanie plemnikom.

Wkładki z dodatkiem miedzi zmniejszają radykalnie ruchliwość plemników. W rezultacie nie mają one szansy dotrzeć do jajowodu i zapłodnić komórki jajowej.

Spirale wyposażone w pojemniczek z hormonem ograniczają aktywność plemników w jajowodach oraz w macicy. Ale nie tylko. Uwalniający się z nich (stopniowo i w niewielkich ilościach) hormon zagęszcza śluz szyjki macicy, co jeszcze bardziej utrudnia plemnikom poruszanie się i dotarcie do komórki jajowej.

Wszystkie wkładki domaciczne są drugą pod względem niezawodności (po doustnej antykoncepcji hormonalnej) metodą zapobiegania ciąży. Ich skuteczność oceniana jest na ponad 98%. Dlaczego nie na 100? Nieliczne przypadki niepowodzeń zdarzają się przede wszystkim w pierwszym miesiącu po założeniu spirali. Jej skuteczność jest wtedy trochę niższa.

Zazwyczaj konieczne są trzy wizyty u ginekologa. Na pierwszej lekarz przeprowadza niezbędne badania ginekologiczne oraz wykonuje cytologię. Zawsze muszą one poprzedzić założenie wkładki domacicznej. Trzeba bowiem upewnić się, czy można zastosować tę metodę antykoncepcji.

Na drugiej wizycie, jeśli wyniki tych badań są prawidłowe, zakładana jest wkładka, a po trzech miesiącach należy zgłosić się na kontrolę. Trzeba również pamiętać o terminie wymiany spirali (czas jej używania podany jest przez producenta). I to nie tylko dlatego, że wkładka przestaje działać. Istnieje też niebezpieczeństwo, że pozostawiona zbyt długo może wrosnąć w ścianę macicy.

Koszt takiej antykoncepcji może być różny w zależności od typu spirali, na którą się zdecydujemy, i cennika gabinetu, w którym będzie zakładana. Cena może wahać się nawet między 500 a 1500 złotych. Decydując się na taką metodę antykoncepcji, nie warto jednak oszczędzać. Im lepsza spirala i bardziej doświadczony ginekolog, tym większa szansa że obędzie się bez powikłań i skutków ubocznych.

Na pewno dużym plusem stosowania wkładki domacicznej jest to, że nie trzeba pamiętać o regularnym łykaniu tabletek antykoncepcyjnych. Ponadto u większości kobiet stosujących spiralę występuje owulacja, co również można uznać za zaletę. Dzięki temu bowiem nie pojawiają się różne dolegliwości związane z wahaniami stężenia estrogenów we krwi, które czasem towarzyszą przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających tylko progestagen.

Pewną wadą większości spiral jest to, że zwiększają intensywność i czas trwania krwawień menstruacyjnych, zwłaszcza przez kilka pierwszych miesięcy od założenia.

Wyjątkiem jest wkładka hormonalna. Uwalniany z niej hormon, poza wspomnianym wcześniej działaniem, hamuje też comiesięczny rozrost błony śluzowej macicy, dzięki czemu miesiączki są mniej obfite i krótsze. Wielu lekarzy uważa nawet, że można ją stosować nie tylko w celach antykoncepcyjnych, ale jako "lek" dla kobiet, przy bardzo obfitych miesiączkach.



Spirale zwiększają również ryzyko infekcji narządów rodnych, m.in. przydatków. Jest ono największe w pierwszym miesiącu po założeniu. Po to, by je zmniejszyć, w niektórych przypadkach stosuje się nawet antybiotyki.

Ta metoda antykoncepcji jest bardzo dobra dla kobiet, które mają już dzieci, nie planują w najbliższym czasie kolejnej ciąży, a nie chcą lub nie mogą stosować antykoncepcji doustnej (więcej o tym, kiedy można stosować spiralę antykoncepcyjną). Natomiast kobiety, które jeszcze nie rodziły, nie powinny stosować wkładek domacicznych. Między innymi ze względu na możliwość uszkodzenia kanału szyjki macicy w czasie zakładania spirali. Także dlatego, że każda wkładka, niezależnie od tego, z czego jest zrobiona, powoduje lekki stan zapalny w macicy (objawy zapalenia przydatków).

Może to być przyczyną trudności z zajściem w ciążę lub mieć wpływ na jej przebieg. Stwierdzono, że u kobiet, które stosowały spirale, częściej dochodzi do poronień, więcej jest również ciąż pozamacicznych. Z tego też powodu, jeśli kobieta, która ma założoną spiralę, postanowi zajść w ciążę, po usunięciu wkładki musi odczekać 3 miesiące.

Istnieje kilka przeciwwskazań do stosowania tej metody zapobiegania ciąży. Nie mogą z niej korzystać kobiety z:

wrodzonymi i nabytymi wadami budowy macicy (np. mięśniaki),

(np. mięśniaki), mającymi skłonności do infekcji układu płciowego (zapalenie przydatków, pochwy).

te, które miały ciążę pozamaciczną.

Przeciwwskazaniem do założenia spirali jest też kilka chorób:

zapalenie wątroby,

choroby zakrzepowe żył,

anemia z niedoboru żelaza.

Na podstawie artykułu Emilii Borkowskiej.Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.07.2019.

