Wielkanoc to czas tradycyjnych smaków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać im odrobinę nowoczesności. Babcia Jadzia zawsze mówiła, że kuchnia to sztuka łączenia, dlatego jej przepis na pierogi z białą kiełbasą to prawdziwa perełka.

Delikatne ciasto, wyrazisty farsz i słodko-kwaśna nuta sprawiają, że to danie idealnie wpisuje się w świąteczny stół. Świetnie sprawdzi się jako wielkanocny obiad albo przekąska.

Prosty przepis na pierogi z białą kiełbasą

Tradycyjne ciasto na pierogi połączone z mięsnym farszem to w zasadzie nic nadzwyczajnego. Niemniej jednak wkład z białej kiełbasy nie dla każdego będzie oczywisty. Dodatkowo w połączeniu z sekretnym składnikiem, czyli - pora go wyjawić - żurawiną, tworzy bardzo ciekawe i nowoczesne danie na Wielkanoc i nie tylko.

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej,

jajko,

250 ml ciepłej wody,

2 łyżki oleju,

szczypta soli.

Składniki na farsz:

300 g surowej białej kiełbasy,

100 g suszonej żurawiny,

mała cebula,

ząbek czosnku,

łyżeczka majeranku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania farszu. Usuń osłonkę z białej kiełbasy i rozdrobnij jej mięso. Cebulę i czosnek drobno posiekaj, a następnie zeszklij na patelni na niewielkiej ilości oleju. Dodaj mięso, majeranek i pieprz. Smaż na małym ogniu, często mieszając. Na koniec wrzuć posiekaną żurawinę, podsmaż jeszcze dosłownie minutkę i odstaw do wystygnięcia. W tym czasie przygotuj ciasto. Przesiej mąkę na stolnicę. Na środku "kopca" zrób wgłębienie, dodaj do środka sól, jajko i olej. Stopniowo wlewaj ciepłą wodę, wyrabiając łyżeczką elastyczne ciasto. Zagarniaj mąkę do wgłębienia z jajkiem i wodą, a następnie wyrób ciasto ręcznie. Przykryj je ściereczką i odstaw na 15 minut. Następnie rozwałkuj cienko ciasto i wykrawaj kółka. Na środek każdego nakładaj porcję farszu i zlepiaj brzegi. Wrzucaj pierogi do osolonej wrzącej wody. Gotuj ok. 3-4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

fot. Te pierogi z białą kiełbasą mają nietypowy farsz z nowoczesnym twistem/Adobe Stock, FomaA

Z czym podawać pierogi z białą kiełbasą?

Pierogi z białą kiełbasą same w sobie mają intensywny, lekko słodko-wytrawny smak, dlatego warto dobrać do nich dodatki, które go podkreślą lub zrównoważą. Standardowym wyborem będzie oczywiście smażona cebulka, która idealnie komponuje się z każdymi pierogami na słono.

Zamiast cebulki sprawdzi się także zrumieniona na maśle bułka tarta. Biała kiełbasa będzie się też dobrze czuła w towarzystwie kwaśnej śmietany. Jeśli lubisz pierogi z sosem, świetnie sprawdzi się sos chrzanowy - to w końcu wielkanocny klasyk.

Jako dodatek na talerzu dobrze sprawdzi się kiszona kapusta (zarówno na ciepło, jak i na zimno), a także chrupiące ogórki kiszone.

