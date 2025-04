Nie wszystkie podstawowe produkty diety są najlepszymi, jakie możemy sobie zaserwować. Przykładem jest biały ryż. Chociaż ryż jest często stosowany w kuchni jako rzekomo zdrowy zamiennik produktów mącznych, głównie makaronu. Niektóre badania dowodzą jednak, że jedzenie białego ryżu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2. Źródłem problemu jest proces rafinacji, czyli oczyszczania zbóż z zewnętrznych warstw: łuski i otrębów. Ryż brązowy i dziki wydają się być lepszym wyborem dietetycznym, ponieważ należą do produktów pełnoziarnistych.

Reklama

Jedzenie białego ryżu a cukrzyca

W Polsce coraz więcej osób choruje na cukrzycę, a niewłaściwa dieta jest kluczową przyczyną choroby. Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem, które może doprowadzić do bardzo groźnych powikłań, takich jak uszkodzenie trzustki, nerek, narządu wzroku lub układu krążenia. Zmiany żywieniowe są elementem zapobiegania i leczenia tej chorobie.

W 2022 roku w czasopiśmie naukowym British Medical Journal opublikowano przegląd 19 badań, z którego wynikało, że jedzenie białego ryżu podwyższa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, z kolei spożywanie brązowego ryżu może mieć efekt odwrotny. Niekorzystny związek dotyczył w większym stopniu kobiet niż mężczyzn.

Przyczyną, która powoduje, że jedzenie białego ryżu sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2, jest głównie wysoka zawartość skrobi szybko rozkładanej przez organizm. Powoduje to duży skok cukru we krwi po spożyciu ugotowanego ryżu. To również brak błonnika wynikający z oczyszczania ziaren z łusek i innych warstw.

Trzeba podkreślić, że ryż nie jest wyjątkowy pod tym względem. Podobnie niekorzystny wpływ na zdrowie mają produkty z białej maki pszennej: makarony i jasne pieczywo.

Jak zmniejszyć ryzyko związane z ryżem i cukrzycą?

Jeżeli nie wyobrażamy sobie swojego jadłospisu bez tego białego zboża, to warto skorzystać z kilku wskazówek, dzięki którym ryż stanie się nieco zdrowszy:

ograniczaj ilość ryżu w diecie, jedz mniejsze porcje,

unikaj rozgotowywania ryżu – ma wtedy wyższy indeks glikemiczny,

– ma wtedy wyższy indeks glikemiczny, wybieraj brązowy, dziki ryż lub komosę ryżową zamiast białego ryżu – ryż pełnoziarnisty powoduje mniejsze skoki glukozy we krwi (ma niższy indeks glikemiczny), pozostawia na dłużej uczucie sytości, zawiera więcej błonnika, witamin i składników mineralnych,

zamiast białego ryżu – ryż pełnoziarnisty powoduje mniejsze skoki glukozy we krwi (ma niższy indeks glikemiczny), pozostawia na dłużej uczucie sytości, zawiera więcej błonnika, witamin i składników mineralnych, do dań z ryżem dołącz produkty wysokobiałkowe oraz zdrowe tłuszcze , dzięki czemu spowolnisz wzrost glukozy we krwi.

, dzięki czemu spowolnisz wzrost glukozy we krwi. schładzaj ryż przed zjedzeniem, ponieważ podczas schładzania skrobia przekształca się w skrobię oporną, którą trudniej strawić.

Więcej na podobny temat: Czy ryż jest zdrowy?

Źródła: Yu J et al., White rice, brown rice and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2022 Sep 27;12(9):e065426. doi: 10.1136/bmjopen-2022-065426.

Czytaj także: