Prace ogrodowe ruszyły wraz z początkiem wiosny. A to oznacza, że ci doświadczeni, jak i początkujący ogrodnicy mają teraz mnóstwo pracy. Dla tej drugiej grupy świetnie sprawdzą się byliny, czyli wieloletnie rośliny ozdobne, które co roku odrastają, nie wymagając sadzenia na nowo.

Reklama

Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, niewielkie błędy w pielęgnacji i często radzą sobie bez intensywnej opieki. Te gatunki pozwalają cieszyć się pięknem roślin bez konieczności spędzania godzin na ich pielęgnacji. Poznaj najłatwiejsze w uprawie byliny, które sprawdzą się w każdym ogrodzie.

Idealne byliny dla początkujących: lawenda

Lawenda to prawdziwa gwiazda ogrodów, choć mało osób wie, że to bylina, w dodatku bardzo łatwa w pielęgnacji. Jej fioletowe kwiaty pięknie pachną i przyciągają pszczoły oraz motyle, wspierając ekosystem (jest rośliną miododajną). To roślina wyjątkowo odporna – doskonale znosi suszę i nie wymaga częstego podlewania. Uprawa lawendy także jest bardzo prosta. Wystarczy zapewnić jej dobrze przepuszczalne, lekkie podłoże oraz nasłonecznione stanowisko, a będzie kwitła każdego roku.

Lawenda lubi przede wszystkim nasłonecznione miejsca oraz umiarkowaną wilgoć. Przelewanie jej może sprawić, że korzenie zgniją. Pamiętaj też, aby regularnie przycinać lawendę, szczególnie po okresie kwitnienia.

Lawenda jest byliną, która kwitnie od wiosny aż do jesieni, fot. Anton Gvozdikov

Kwitnące byliny do ogrodu: rudbekia

Rudbekia to idealna roślina dla tych, którzy marzą o długim, obfitym kwitnieniu. Jej żółte kwiaty przypominają małe słoneczka i są niezwykle odporne na suszę oraz niską jakość gleby. Kwitnie od lipca do października, a jej intensywne kolory ożywiają każdą rabatę. To idealny przykład jesiennych żółtych kwiatów, które zdobią ogród wtedy, kiedy wiele innych roślin już przekwita.

Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, ale toleruje też półcień. Lubi umiarkowanie wilgotną, ale dobrze przepuszczalną ziemię. Pamiętaj, że po przekwitnięciu warto ściąć kwiatostany – pobudzi to nowe kwitnienie.

Rudbekia to piękna bylina, która zdobi ogrody oraz łąki kwietne, fot. greentellect

Odporna bylina dla początkujących: jeżówka purpurowa

Jeżówka to bylina, którą naprawdę trudno zniszczyć, dlatego cieszy się tak dużą popularnością nie tylko u początkujących ogrodników. Jest niezwykle odporna na suszę, nie potrzebuje żyznej gleby, a jej fioletowe kwiaty pięknie komponują się w ogrodzie. Dodatkowo ma właściwości prozdrowotne - napary z jeżówki wzmacniają odporność.

Sadź ją zawsze w pełnym słońcu – im więcej światła, tym obfitsze kwitnienie. Ponieważ jeżówce nie przeszkadza susza, możesz podlewać ją rzadziej. Lepiej zniesie suszę niż przelanie. Jeżówka jest także popularna dlatego, że praktycznie nie wymaga nawożenia.

Jeżówka jest byliną niezwykle popularną w polskich ogrodach, fot. Adobe Stock, Ines Porada

Kolorowa bylina całoroczna: żurawka

Żurawka to roślina ozdobne popularna przede wszystkim ze względu na swoje dekoracyjne liście. Występuje w różnych kolorach - od zielonych, przez czerwone, aż po niemal czarne. Jest niezwykle łatwe w uprawie, a do tego nie traci uroku nawet zimą. Jest też bardzo niewymagającą rośliną - toleruje zarówno słońce, jak i cień, a do tego nie wymaga częstego podlewania.

Warto jednak wykonywać pod nią ściółkę, aby zatrzymywać wilgoć na dłużej. Jeśli chodzi o prace przy żurawce, co kilka lat warto ją jedynie odmłodzić, dzieląc kępy na mniejsze.

Żurawka to roślina ceniona przede wszystkim ze względu na swoje dekoracyjne liście, fot. Adobe Stock, maryviolet

Zielona bylina dla początkujących: hosta (funkia)

Funkie to mistrzynie zacienionych zakątków ogrodu. Ich duże, ozdobne liście tworzą piękne, gęste kępy i świetnie komponują się z innymi bylinami. Są odporne na mróz, a jedyne, co może im zaszkodzić, to ślimaki. Funkia nie przepada za mocnym słońcem, dzięki czemu możesz ją posadzić tam, gdzie inne rośliny nie chciały rosnąć.

Jeśli chodzi o pielęgnację, funkia wymaga stale wilgotnej gleby, dlatego warto ją podlewać, szczególnie w czasie suszy. Możesz ściółkować podłoże, by zatrzymać wilgoć i ograniczyć rozwój chwastów. W jej przypadku warto sięgnąć też po domowe sposoby na ślimaki, bo zielone liście funkii to dla nich prawdziwy przysmak.

Funkia to odporna na wiele niedogodności bylina, w sam raz dla początkujących, fot. Adobe Stock, vodolej

Piękna bylina do ogrodu i na balkon: floks wiechowaty

Floks to bylina o bujnym kwitnieniu i przyjemnym zapachu. Jego różowe, białe lub fioletowe kwiaty pojawiają się latem i utrzymują się aż do jesieni. Są drobniutkie, ale zbierają się w piękne wiechy, przez co stanowią bardzo uroczą ozdobę balkonu czy ogrodu. Jej uprawa na balkonie będzie co prawda trudniejsza, ale nie jest to niemożliwe.

Floksy są odporne na niskie temperatury i świetnie nadają się na rabaty czy skalniaki. Najlepiej rosną w pełnym słońcu lub lekkim półcieniu i wymagają regularnego podlewania, szczególnie podczas upałów. Co kilka lat warto rozsadzić floksy i podzielić je na mniejsze, aby je odmłodzić.

Floksy to piękne byliny idealne dla początkujących, fot. Adobe Stock, Katarzyna

Bylina dla początkujących, która jest niemal niezniszczalna: rozchodnik

Rozchodnik to jedna z najbardziej odpornych bylin - nie straszne mu susza, słaba gleba czy brak pielęgnacji. Ma grube, mięsiste liście, które magazynują wodę, a jego drobne kwiaty jesienią przyciągają pszczoły i motyle.

Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ale jego ogromna zaleta to to, że niemal nie wymaga podlewania - deszcz mu w zupełności wystarczy. Oczywiście w okresach przedłużającej się suszy warto mu dodać odrobinę wody. Świetnie sprawdza się jako roślina okrywowa lub na skalniaki. Możesz go też posiać zamiast trawy.

Rozchodnik to jedna z najbardziej odpornych bylin - idealna dla początkujących, fot. Adobe Stock, Shauerman

Czytaj także: