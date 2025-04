Niektóre trendy przychodzą i odchodzą, ale na szczęście są też takie, które wracają z jeszcze większą siłą. Idealnym tego przykładem są zamszowe kurtki – kiedyś kojarzone z rockowym stylem, dziś podbijają ulice w zupełnie nowej odsłonie.

Dlaczego zamszowe kurtki wróciły do łask?

W świecie mody bardzo często to, co kiedyś było ikoną stylu wraca, by znów zachwycać swoją wszechstronnością. Stało się tak nie tylko w przypadku wiosennych trenczy, ale też zamszowych kurtek.

Oto, dlaczego te kurtki wpadły do wiosennych trendów:

Powrót stylu vintage . Zamszowe kurtki to przede wszystkim ikoniczne kroje z lat 70., 80. czy 90. Projektanci postanowili je odświeżyć i przedstawić w nowoczesnej wersji.

. Zamszowe kurtki to przede wszystkim Projektanci postanowili je odświeżyć i przedstawić w nowoczesnej wersji. Wprowadzenie nowych fasonów i kolorów . Już nie tylko klasyczne brązy, ale też odcienie beżu, oliwki, a nawet pastele i metaliczne warianty.

. Już nie tylko klasyczne brązy, ale też odcienie beżu, oliwki, a nawet pastele i metaliczne warianty. Uniwersalność i praktyczność . Dzięki nim stworzysz streetwear’owe stylizacje, ale też idealnie dopełnisz nimi te bardziej eleganckie i minimalistyczne.

. Dzięki nim stworzysz streetwear’owe stylizacje, ale też idealnie dopełnisz nimi te bardziej eleganckie i minimalistyczne. Lepsza jakość materiałów. Współczesne tkaniny są bardziej odporne na wilgoć i łatwiejsze w pielęgnacji.

Najmodniejsze fasony zamszowych kurtek na wiosnę 2025

Wśród tego typu kurtek znajdziemy zarówno modele inspirowane estetyką lat 70., jak i minimalistyczne kroje wpisujące się w trend quiet luxury. Bez względu na to, czy wolisz bardziej nonszalancki look, czy perfekcyjnie skrojone fasony – na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Oto najbardziej rozchwytywane modele:

Zamszowa kurtka w stylu cropped

To propozycja dla kobiet, które uwielbiają podkreślać swoją sylwetkę. Krótki fason pięknie eksponuje talię i pasuje zarówno do zwykłych jeansów, jak i sukienki.

Oversize w stylu vintage

Luźny, oversize’owy krój nadaje zamszowej kurtce nonszalancji i sprawia, że jest ona niezwykle wygodna do noszenia. Obszerne fasony świetnie sprawdzają się także w wiosennych stylizacjach, kiedy pogoda potrafi być kapryśna. Pod taką kurtkę możesz założyć sweterek czy bluzę typu hoodie.

Frędzle i klimat boho

Frędzle również powracają na salony, dodając stylizacjom ruchu i lekkości. Kurtka z ich udziałem świetnie współgra z denimem, kowbojkami czy kapeluszem. Dzięki temu całość nabiera festiwalowego klimatu.

Kurtka jako blazer

Aby zamszowa kurtka wyglądała bardziej elegancko warto wybrać taką o fasonie marynarki. Taliowana, lekko dłuższa czy minimalistyczna – idealnie sprawdzi się zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjście.

