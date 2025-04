Sięgamy po nią dla odświeżenia oddechu, ochrony zębów czy odprężenia. Guma do żucia to jeden z popularniejszych produktów spożywczych. Wybieramy często tą bez cukru, ale czy na pewno jest nieszkodliwa?

Hiszpańska gazeta El Español na swojej stronie przytacza słowa dietetyczki, która poświęciła gumie do żucia wpis na profilu na Instagramie. Przestrzega w nim przed dalszą konsumpcją gum do życia i wskazuje, co zawierają produkty, po które regularnie sięgamy do kieszeni.

Zawiera siedem rodzajów słodzików. Sorbitol i mannitol, które są typowymi substancjami występującymi we wszystkich produktach ultraprzetworzonych, ale zawiera również aspartam i acesulfam K, które są słodzikami zakazanymi w innych krajach. Ponieważ mają wysoki poziom toksyczności, nawet do tego stopnia, że są rakotwórcze. Jeśli się nad tym zastanowić, guma do żucia to plastik ze słodzikami. To bardzo prozapalny produkt

– ostrzega dietetyczka Sandra Moñino, analizując skład jednej z gum do żucia.