Prace w ogrodzie rozpoczęły się na dobre. Na uwagę zasługują nie tylko kwiatowe i warzywne rabaty. Trawy ozdobne to piękna dekoracja ogrodu, ale aby cieszyć się ich pełnym urokiem, trzeba odpowiednio o nie zadbać. Wiosenne cięcie jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych - dzięki temu usuniesz zeszłoroczne, suche źdźbła i pobudzisz nowe pędy do wzrostu. Jeśli zrobisz to w odpowiednim momencie, twoje trawy szybko się zagęszczą i jeszcze przed majówką zachwycą bujnym pokrojem.

Reklama

Kiedy przycinać trawy ozdobne?

Najlepszy moment na przycinanie traw ozdobnych to wczesna wiosna, zanim zaczną intensywnie rosnąć. Optymalny moment to końcówka marca lub początek kwietnia. Ważne, aby zrobić to, kiedy już minie ryzyko silnych mrozów, ale nowe pędy jeszcze się nie pojawiły. Zbyt późne cięcie może uszkodzić młode przyrosty i przez to osłabić wzrost rośliny.

Trawy po wiosennym przycięciu stają się gęstsze, bardziej okazałe i mają lepszy pokrój. Pomaga to również w zapobieganiu chorobom, ponieważ suche liście mogą sprzyjać rozwojowi pleśni i grzybów. Jest to ważne szczególnie po okresie zimowania traw ozdobnych, ponieważ po mroźnym sezonie mogą wyglądać nieco marnie.

Wiosenne przycinanie traw ozdobnych pobudza je do wzrostu (tu: miskant chiński), fot. Adobe Stock, hcast

Jak przycinać trawy?

Przede wszystkim przygotuj ostre i czyste narzędzia. Przydadzą się nożyce ogrodowe lub sekator. W przypadku większych kęp pomocna może okazać się nawet ogrodowa piła. Przytnij trawy na odpowiednią wysokość - w przypadku większości gatunków będzie to ok. 5-10 cm nad ziemią. Usuń także wszystkie stare i suche pędy oraz liście, żeby niepotrzebnie nie pobierały składników odżywczych.

Trawy możesz także lekko przerzedzić podczas cięcia oraz nadać pozostałej "kulce" wybrany kształt. Po zakończeniu cięcia warto również zadbać o porządek dookoła - delikatne rozluźnij ziemię wokół rośliny. To także dobry moment na rozłożenie warstwy kompostu lub nawozu. Ten zabieg pobudzić wzrost traw i zapewni im zdrowy, szybki rozrost.

Jakie ozdobne trawy trzeba przycinać?

Nie wszystkie trawy ozdobne wymagają wiosennego cięcia. Do grupy traw, które należy regularnie przycinać, należą przede wszystkim te ciepłolubne, które zaczynają intensywny wzrost dopiero wiosną. To między innymi:

miskant chiński,

rozplenica japońska,

proso rózgowate,

mozga trzcinowa,

trzcinnik ostrokwiatowy.

Z kolei trawy, które nie potrzebują cięcia na wiosnę to te zimozielone, których nie trzeba specjalnie zimować. W ich przypadku wystarczy tylko zebrać suche liście i pędy. To na przykład:

kostrzewa sina,

luzula (kosmatka),

hakonechloa smukła.

Czytaj także: