Wielkanoc to czas radości, tradycji i pysznego jedzenia. Na wigilijnym stole często pojawiają się potrawy takie jak jajka, żurek, czy biała kiełbasa, ale w tym roku możesz zaskoczyć swoich bliskich i podać coś wyjątkowego - wielkanocną tartę z białą kiełbasą. To pyszne i sycące danie doskonale wpisuje się w wielkanocne menu, łącząc tradycyjne składniki z nowoczesnym podejściem do gotowania.

Prosty i szybki przepis na wielkanocną tartę z białą kiełbasą

Francuska krucha tarta w połączeniu z kremowym sosem, białą kiełbasą i serem idealnie sprawdzi się jako główne danie podczas wielkanocnego śniadania. Możesz kupić gotowy spód do tarty (będzie on wówczas słodki) albo przygotować kruche ciasto samodzielnie.

Składniki na ciasto:

200 g mąki pszennej,

100 g masła,

jajko,

szczypta soli,

2-3 łyżki zimnej wody.

Składniki na farsz:

300 g białej kiełbasy,

cebula,

2 ząbki czosnku,

100 g startego żółtego sera,

2 jajka,

100 ml śmietany 18%,

sól i pieprz,

świeży majeranek lub tymianek,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania ciasta. W misce wymieszaj mąkę i sól. Dodaj pokrojone w kostkę masło i zgniataj w palcach razem z mąką, aż powstanie drobna kruszonka. Następnie dodaj jajko i zimną wodę, a następnie szybko zagnieć gładkie ciasto. Jeśli jest zbyt suche, dodaj jeszcze odrobinę wody, ale rób to ostrożnie. Uformuj kulę, owiń folią spożywczą i schłodź w lodówce przez około 30 minut. Białą kiełbasę obierz z osłonek i pokrój w plastry średniej grubości. Cebulę i czosnek obierz, a następnie drobno posiekaj. Podsmaż na oleju, aż staną się miękkie i lekko złociste. Dodaj pokrojoną kiełbasę i smaż przez kilka minut, aż się zrumieni. Dopraw do smaku solą, pieprzem oraz ziołami. Odstaw do przestudzenia. Zimne ciasto wyjmij z lodówki i rozwałkuj, a następnie wyłóż nim formę do tarty wysmarowanej wcześniej masłem lub olejem. Nakłuj spód ciasta widelcem, aby uniknąć pęcherzyków powietrza podczas pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni (grzanie góra-dół) i piecz przez około 10 minut. W misce roztrzep jajka, dodaj śmietanę, sól i pieprz. Wymieszaj wszystko, aż składniki się połączą. Do masy jajecznej dodaj podsmażoną białą kiełbasę z cebulą i czosnkiem oraz starty ser. Dokładnie wymieszaj, a następnie wlej całość na podpieczony spód tarty. Wstaw tartę do piekarnika i piecz przez około 25-30 minut w temperaturze 180 stopni, aż masa jajeczna się zetnie, a wierzch tarty nabierze złotego koloru. Po upieczeniu wystudź lekko i przed podaniem udekoruj świeżymi ziołami. Najlepiej smakuje na ciepło.

fot. Wielkanocna tarta z białą kiełbasą/Adobe Stock, zi3000

Wielkanocna tarta z białą kiełbasą: wersja z jajkami

Prostą i szybką tartę możesz zrobić też w wersji jeszcze bardziej jajecznej. Przepis będzie niemal dokładnie taki sam. Przygotuj spód do tarty oraz masę jajeczno-śmietanową. Kiełbasę pokrój w plasterki lub kostkę, a cebulę i czosnek podsmaż na oleju.

Do przepisu dodaj 3-4 jajka. Ugotuj je na twardo i lekko wystudź. Następnie przekrój na połówki. Na podpieczony spód tarty wyłóż kiełbasę z cebulą i czosnkiem, wylej masę jajeczną, a na wierzchu ułóż połówki jajek.

Tak przygotowaną tartę piecz w 180 stopniach przez 25-30 minut. Następnie lekko wystudź, ale nadal podawaj na ciepło z dodatkiem świeżych ziół albo majonezowego kleksa. Ta nietypowa wielkanocna potrawa na pewno zaskoczy wszystkich gości przy świątecznym stole.

fot. Wielkanocna tarta z białą kiełbasą i jajkami/Adobe Stock, pbd Studio

