Zdrowe, mocne czy lśniące włosy to marzenie każdej z nas. Jak się okazuje, kluczem do ich piękna może być naturalny składnik – rozmaryn. Nie musisz więc wydawać fortuny na gotowe kosmetyki, a przygotować własny hydrolat z tego ziołowego cuda w domowym zaciszu.

Jak zrobić i stosować domowy hydrolat z rozmarynu na włosy?

Przygotowanie własnego kosmetyku to doskonała metoda na wzbogacenie codziennej pielęgnacji. Jeśli wypróbowałaś już domowy tonik do twarzy z lawendy, to teraz czas na coś do włosów - ten rozmarynowy hydrolat na pewno przypadnie ci do gustu.

Przepis krok po kroku

Składniki:

2-3 gałązki świeżego rozmarynu lub 2 łyżki suszonego,

250 ml wody filtrowanej lub destylowanej,

mały garnek i sitko,

buteleczka z atomizerem lub pipetą.

Przygotowanie:

Podgrzej wodę do momentu wrzenia, a następnie zdejmij ją z ognia. Wrzuć rozmaryn do gorącej, ale nie wrzącej wody (ponieważ może stracić swoje cenne właściwości). Następnie przykryj garnek. Pozostaw napar na ok. 30 minut, aby rozmaryn uwolnił swoje składniki aktywne. Możesz też zostawić go na dłużej – nawet na kilka godzin – dla intensywniejszego działania. Przelej płyn przez sitko lub gazę, aby oddzielić fusy. Upewnij się, że nie zostały w nim żadne drobinki. Gotowy hydrolat przelej do buteleczki. Przechowuj w lodówce – w chłodnym miejscu zachowa swoje właściwości przez ok. 7-10 dni.

Pamiętaj o jego odpowiednim stosowaniu! Możesz używać go jako wcierkę, mgiełkę czy jedynie dodatek do pielęgnacji.

3 sposoby zastosowania ziołowego hydrolatu:

Jako wcierka : po umyciu włosów spryskaj hydrolatem skórę głowy i wykonaj kilkuminutowy masaż. Jeśli zależy ci na szybkim efekcie – możesz stosować go w ten sposób nawet co drugi dzień.

: po umyciu włosów spryskaj hydrolatem skórę głowy i wykonaj kilkuminutowy masaż. Jeśli zależy ci na szybkim efekcie – możesz stosować go w ten sposób nawet co drugi dzień. Jako mgiełka : spryskaj suche lub lekko wilgotne włosy na długości, szczególnie końcówki. Możesz użyć go rano, by nadać włosom lekkości i świeżości.

: spryskaj suche lub lekko wilgotne włosy na długości, szczególnie końcówki. Możesz użyć go rano, by nadać włosom lekkości i świeżości. Jako dodatek: wymieszaj hydrolat z ulubioną maską czy odżywką. Nałóż na włosy i pozostaw na kilka minut, by składniki mogły głębiej wniknąć. Stosuj 1-2 razy w tygodniu.

Właściwości rozmarynowego hydrolatu

Pewnie zastanawiasz się, co dokładnie sprawia, że ten ziołowy eliksir jest warty przetestowania. Poniżej mam dla ciebie zatem jego najważniejsze cechy, dzięki którym możesz odmienić wygląd swoich włosów.

Wzmacnia cebulki i zmniejsza wypadanie włosów . Hydrolat ten działa jak naturalna wcierka – pobudza mikrokrążenie skóry głowy, dzięki czemu cebulki są lepiej dotlenione i odżywione.

. Hydrolat ten działa jak naturalna wcierka – pobudza mikrokrążenie skóry głowy, dzięki czemu cebulki są lepiej dotlenione i odżywione. Przyspiesza porost włosów poprzez pobudzenie uśpionych mieszków włosowych.

poprzez pobudzenie uśpionych mieszków włosowych. Reguluje wydzielanie sebum , dzięki czemu będziesz mogła cieszyć się świeżymi włosami na dłużej.

, dzięki czemu będziesz mogła cieszyć się świeżymi włosami na dłużej. Łagodzi podrażnienia i działa antybakteryjnie . Dzięki właściwościom kojącym i antyseptycznym pomaga w walce z drobnymi stanami zapalnymi czy łupieżem.

. Dzięki właściwościom kojącym i antyseptycznym pomaga w walce z drobnymi stanami zapalnymi czy łupieżem. Nadaje włosom blasku i lekkości. Nawilża, wygładza i sprawia, że pasma nabierają zdrowego połysku.

