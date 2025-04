Zajadam na kolację zamiast kanapek. Smak makaronu podbija 1 wędzony składnik

Makaron z wędzonym łososiem to danie, które być może wygląda na skomplikowane, ale w rzeczywistości jest banalnie proste do przygotowania. Wystarczy połączyć rybny smak z warzywnymi dodatkami, aby zyskać harmonijne połączenie. To lekka propozycja, którą zajadam na wczesną kolację. A przygotowanie takiego makaronu nie zajmuje mi więcej niż 30 minut.