Święta wielkanocne nie mogą obejść się bez tego kremowego sosu. Tradycyjny majonez bazuje na jajkach i oleju, ale istnieje wiele roślinnych alternatyw, które nie ustępują mu smakiem ani konsystencją. Awokado to idealny składnik do stworzenia wegańskiego majonezu – jest naturalnie kremowe, zdrowe i bogate w dobre tłuszcze. Wystarczy dodać kilka prostych składników, aby uzyskać gładką, puszystą masę, która świetnie sprawdzi się jako dodatek do wielkanocnych dań.

Jednocześnie nie musisz go robić tylko wtedy, kiedy jesteś na wegańskiej diecie. Majonez z awokado świetnie sprawdzi się np. do faszerowanych jajek - doda im ciekawego smaku i na pewno zaskoczy twoich gości przy wielkanocnym śniadaniu.

Szybki przepis na wegański majonez z awokado

Ten przepis po prostu nie może się nie udać! Wystarczy tylko 10 minut, aby przygotować gotową masę. Wegański majonez to nie tylko zdrowsza opcja, ale także ciekawy, oryginalny smak.

Składniki:

dojrzałe awokado

2 łyżki soku z cytryny lub octu jabłkowego,

3 łyżki oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego,

łyżeczka musztardy (sprawdzi się np. dijon),

pół łyżeczki soli,

pół łyżeczki czosnku w proszku (opcjonalnie),

2-3 łyżki zimnej wody.

Sposób przygotowania:

Awokado przekrój na pół, usuń pestkę i wydrąż miąższ. Przełóż do blendera lub wysokiego naczynia, a następnie dodaj sok z cytryny, oliwę, musztardę, sól i czosnek. Całość zblenduj dokładnie na gładką masę, stopniowo dodając wodę, aż uzyskasz idealnie kremową konsystencję. Tak przygotowany majonez przechowuj w lodówce maksymalnie 2 dni.

Wegański majonez na Wielkanoc zrobisz jedynie w 10 minut, fot. Adobe Stock, Gala_Didebashvili

Do czego wykorzystać majonez z awokado?

Majonez z awokado to zdrowa i pyszna alternatywa dla klasycznego majonezu, ale możesz po niego sięgać nie tylko w okresie wielkanocnym. Możesz używać go jako smarowidła do kanapek, w towarzystwie świeżych warzyw czy pestek słonecznika. Świetnie sprawdzi się też w sałatkach, np. jako sos do sałatki jarzynowej lub colesława.

Możesz też użyć go jako dipu do warzyw, frytek czy nachosów. Doskonale komponuje się z burgerami i wrapami, zastępując klasyczne sosy. Sprawdzi się również jako baza do sosów obiadowych - wystarczy dodać czosnek, zioła lub sok z cytryny, by stworzyć aromatyczny dodatek do dań.

