Magnolia to prawdziwa królowa ogrodu – ogromne, pachnące kwiaty zachwycają każdego. Jeśli marzysz o bujnym kwitnieniu i zdrowych liściach, nie musisz sięgać po chemiczne nawozy. Wystarczy to, co zazwyczaj ląduje w koszu – fusy z kawy. Ten domowy trik poprawia jakość gleby, dostarcza cennych składników odżywczych i zakwasza podłoże, a to magnolie wprost uwielbiają.

Jak fusy z kawy działają na magnolie?

Magnolie najlepiej rosną w lekko kwaśnej glebie - najlepsze pH to ok. 5,5-6,5. Fusy z kawy stosowane jako nawóz pomagają delikatnie obniżyć, a więc zakwasić pH podłoża, jednocześnie wzbogacając je w azot, fosfor i potas, czyli składniki istotne dla wzrostu i obfitego kwitnienia. Ponadto fusy poprawiają strukturę gleby, sprawiając, że staje się bardziej żyzna i przepuszczalna.

Magnolie nie lubią zbitego, mocno wilgotnego podłoża, dlatego stosowanie fusów znacząco pomaga w ich prawidłowym rozwoju. Rozluźnione podłoże o wiele lepiej przyjmuje składniki odżywcze z wody czy nawozów.

4 sposoby na fusy z kawy do magnolii

Fusy z kawy możesz stosować pod magnolię na 4 sposoby. Każdy z nich działa w podobny sposób, ale na innym etapie i wpływa na inne części rośliny. Pamiętaj jednak, żeby bez względu na metodę, którą wybierzesz, najpierw dobrze wysuszyć fusy. Jeśli zbierasz je w pojemniczku, gdzie są stale wilgotne, może rozwinąć się w nich pleśń, a taki "zainfekowany" nawóz nie przyniesie korzyści, a nawet może zaszkodzić. Fusy rozłóż na ręczniku papierowym i poczekaj, aż wyschną. Dopiero potem przełóż je do pojemniczka.

Nawożenie magnolii fusami z kawy poprawia jakość gleby, dostarcza składników odżywczych, fot. Adobe Stock, MatyasSipos

Ściółkowanie magnolii fusami z kawy

Fusy możesz po prostu rozsypać cienką warstwą wokół magnolii, ale pamiętaj, aby nie sypać ich bezpośrednio przy pniu - może to prowadzić do gnicia kory i osłabienia rośliny. Wiosną i latem warto powtarzać ten zabieg raz na kilka tygodni. Rozsypanie fusów to także doskonały sposób na ślimaki - może niekoniecznie w przypadku wysokich magnolii, ale może to pomóc w przypadku roślin rosnących dookoła.

Mieszanie fusów z ziemią

Jeśli planujesz nawożenie gleby, możesz wymieszać fusy z wierzchnią warstwą ziemi. Dzięki temu składniki odżywcze szybciej się rozłożą i zostaną przyswojone przez korzenie magnolii. Dodatkowo ziemia stanie się bardziej przepuszczalna.

Kompostowanie fusów

Fusy z kawy świetnie nadają się także jako składnik kompostu, ponieważ wzbogacają go w azot. W takiej formie jeszcze skuteczniej poprawiają strukturę gleby i dostarczają magnolii niezbędnych składników mineralnych.

Płynny nawóz do magnolii z fusów

Możesz również szybko przygotować kawowy nawóz w płynie - wystarczy zalać szklankę fusów 10 litrami wody i odstawić na kilka godzin, a następnie podlewać rośliny takim roztworem, bez dodatkowego rozcieńczania. Dzięki temu gleba szybko wchłonie substancje odżywcze.

Fusy z kawy pod magnolię: na co uważać?

Fusy, choć są świetnym domowym nawozem, muszą być stosowane z umiarem. Zbyt duża ilość może nadmiernie zakwasić glebę, co nie zawsze jest korzystne dla roślin. Najlepiej dodawać je stopniowo, unikając jednorazowego stosowania dużych ilości. Ważne jest także, aby nie używać świeżych fusów, o czym już wspomniałam - przed zastosowaniem warto je wysuszyć, by zapobiec pleśnieniu.

Pamiętaj też, że warto mieszać fusy z czymś innym - ziemią, ściółką, kompostem, etc. Dzięki temu gleba będzie odpowiednio zbilansowana pod kątem wartości odżywczych, a rośliny będą lepiej się rozwijać.

