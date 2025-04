Jakcfruit to żółty owoc chlebowca o aromacie i smaku łączącym nuty ananasa i banana, choć niektórzy twierdzą, że bardziej przypomina im brzoskwinie lub mango. Na pewno posmakuje wielu osobom, a można w Polsce spróbować chipsów z chlebowca, suszonych owoców lub takich z zalewy, także słonej. Oto dlaczego naprawdę warto się poznać z tym ciekawym owocem egzotycznym i regularnie po niego sięgać. Choć to przysmak nie dla wszystkich, bo może wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na pyłki brzozy.

W 100 gramach jackfruita znajduje się około 94–95 kcal. Owoc ten jest bogaty w:

Jackfruit ma średni indeks glikemiczny (50-60), więc może być spożywany przez cukrzyków, choć powinni oni dawkować sobie jego ilość i łączyć go w potrawach ze składnikami zawierającymi białko i zdrowe tłuszcze.

Owoc chlebowca jest bogaty w potas, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi, co wspiera funkcjonowanie serca. Ponadto zawartość witaminy B6 i kwasu foliowego w owocu może zmniejszać ryzyko zawału serca poprzez obniżenie poziomu homocysteiny – aminokwasu stanowiącego czynnik ryzyka miażdżycy.

Jackfruit jest dobrym źródłem błonnika, który wspiera perystaltykę jelit i reguluje rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom.

Zawartość witaminy C w jackfruicie pokrywa 25% dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej, co wzmacnia układ odpornościowy i chroni przed infekcjami.

Owoc chlebowca zawiera też przeciwutleniacze, takie jak witamina C, witamina E i karotenoidy. Pomagają one zwalczać wolne rodniki, mogące prowadzić do uszkodzeń komórek i chorób przewlekłych, takich jak nowotwory, choroby serca czy cukrzyca.

Obecność wapnia i magnezu w jackfruicie pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zapobieganiu osteoporozie.

Wstępne badania naukowe pokazują, że przyjmowanie ekstraktu z jackfruita przed posiłkami zmniejsza poposiłkowy wzrost poziomu cukru we krwi u osób chorujących na cukrzycę. Z kolei zamiana ryżu i mąki zbożowej na mąkę z owocu chlebowca pomaga kontrolować poziom cukru we krwi u cukrzyków.

Jackfruit jest coraz bardziej doceniany na całym świecie nie tylko za swoje walory zdrowotne, ale i za wszechstronne zastosowanie kulinarne.

Niedojrzały owoc chlebowca ma neutralny smak i włóknistą strukturę, co sprawia, że po odpowiednim przyprawieniu smakiem i konsystencją przypomina mięso. Jest często wykorzystywany w daniach wegańskich i wegetariańskich jako jego substytut.

Dojrzały owoc jest słodki i aromatyczny, idealny do spożycia na surowo. Nadaje się do sałatek owocowych, deserów i koktajli.

Pestki jackfruita są wartościowym źródłem białka i dobrego tłuszczu. Można je prażyć i spożywać jako zdrową przekąskę.