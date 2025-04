Po masło orzechowe chętnie sięgają zwłaszcza sportowcy, osoby na diecie wegańskiej i niskowęglowodanowej, ponieważ produkt ten uznaje się za wysokobiałkowy. Według dietetyczki masło orzechowe nie ma tak dużo białka, jak wielu osobom się wydaje. Przy tym zawiera składnik, który sprawia, że popularne smarowidło jest bardzo kaloryczne. Czy z tego powodu lepiej go unikać? Zdecydowanie nie.

Masło orzechowe zawiera białko, ale prawdopodobnie mniej niż potrzebujesz

Masło orzechowe to kontrowersyjny produkt, który ma zwolenników i przeciwników. Niektórzy rezygnują z tej przekąski z powodu dużej kaloryczności, inni sięgają chętnie, by dostarczyć organizmowi białko.

Ludzie myślą, że masło orzechowe ma dużo białka, ale prawdopodobnie nie jest tak bogate w ten składnik, jak uważają – twierdzi dietetyczka Natalie Rizzo na portalu Today.com

Masło orzechowe zawiera zarówno białko, jak i tłuszcz, lecz jest znacznie bogatszym źródłem tłuszczu. – Dwie łyżki tego smarowidła zawierają 16 g tłuszczu i 7 g białka – dodaje dietetyczka Theresa Gentile. Chociaż 76% masła orzechowego to tłuszcz, to należy podkreślić, że jest to tłuszcz zaliczany do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – są one korzystne dla zdrowia układu krążenia. Jednocześnie z tego powodu smarowidło zawiera znaczną ilość kalorii (jedna łyżeczka ma około 40 kcal).

Z kolei zawarte w porcji 8 gramów białka w średniej porcji masła orzechowego stanowi jedynie 8% zalecanego dziennego spożycia tego składnika dla osoby dorosłej.

Masło orzechowe to nie tylko źródło białka

Według dietetyków warto sięgać po masło orzechowe, ale głównie ze względu na zawartość zdrowych tłuszczów, witamin i składników mineralnych, a nie tylko z myślą o dostarczaniu białka. Aby zapewnić organizmowi odpowiednią jego ilość, jak uważa Rizzo, należałoby zjeść bardzo dużo masła orzechowego, co ze względu na kaloryczność nie jest dobrym pomysłem. Dietetycy zalecają, aby jeść ten produkt z umiarem, na przykład sięgając po owsiankę z masłem orzechowym.

Chociaż masło orzechowe jest tuczące, to połączenie białka i tłuszczów sprawia, że jest również sycące. Warto pamiętać, by wybierać takie bez dodatku cukru, soli, barwników, emulgatorów stabilizatorów i innych zbędnych dodatków. Polecane masło orzechowe zawiera tylko orzechy arachidowe.

