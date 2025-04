Szumy uszne to przykra dolegliwość dotykająca około 14% osób dorosłych. Charakteryzuje się odczuwaniem dźwięków takich jak szum, szmer, gwizd, brzęczenie czy pulsowanie, które nie mają zewnętrznej przyczyny. Powoduje to u wielu osób niepokój i lęk, a w bardziej dokuczliwych przypadkach nawet depresje. Do szumów usznych mogą przyczyniać się różne czynniki, jednak wiele nowych badań wskazuję na ważną rolę diety. Zdaniem naukowców niektóre produkty spożywcze mogą zarówno nasilać problem, jak i go eliminować.

Dieta na szumy uszne – aktualne badania

Ciekawe nowe badanie opublikowane w piśmie British Medical Journal sugeruje, że zwiększenie spożycia owoców, błonnika pokarmowego, nabiału i kofeiny może pomóc złagodzić problem szumów usznych. Korzyści te mogą mieć związek z kilkoma aspektami, głównie ochronnym działaniem diety na naczynia krwionośne i nerwy, a także właściwościami przeciwzapalnymi i antyoksydacyjnymi tych składników.

W efekcie udało się zredukować objawy szumów usznych o 35% w przypadku spożycia owoców, o 17% w przypadku produktów mlecznych, o 10% jeśli chodzi o spożycie kofeiny i o 9% w przypadku błonnika pokarmowego. Jednak chińscy badacze podkreślają, że wyniki ich pracy należy potraktować jako wstępne dowody i potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić zależność.

Co jeszcze warto włączyć do diety?

Temat związku jedzenia i szumów usznych jest popularny w ostatnich latach wśród naukowców, na co wskazuje więcej podobnych badań. W eksperymencie przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii zauważono, że szumy uszne zmniejszyły się dzięki owocom i warzywom w diecie. Podobny rezultat dało zwiększenie spożycia wody oraz białka. W innej pracy potwierdzono, że unikanie nabiału wiąże się z nasileniem problemu.

Z kolei dodanie do diety ryb i napojów zawierających kofeinę na ogół zmniejsza dokuczliwe doznania słuchowe. Przy czym kofeina budzi kontrowersje – badania w tym zakresie nie są spójne, bo niektóre prace wskazują, że ten składnik zmniejsza dolegliwości, a inne, że nasila szumy uszne.

Produkty, które nasilają objawy szumów usznych

Trzeba pamiętać, że z jednej strony nawyki żywieniowe mogą zmniejszać objawy, a z innej przyczyniać się do ich pogorszenia. Produkty spożywcze, które w badaniach powiązano z częstszym występowaniem szumów usznych, to głównie:

jaja,

tłuszcze zwierzęce (mięsa, parówki),

słone przekąski,

sery dojrzewające,

alkohol,

cukier,

sztuczne słodziki, takie jak aspartam,

salicylany obecne np. w suszonych owocach, kiszonkach (u osób wrażliwych na te związki).

Duża ilość sodu może pogarszać ukrwienie ucha wewnętrznego i wywoływać problemy ze słuchem. Napoje alkoholowe z kolei zmieniają przepływ krwi i również mogą nasilać objawy. Tłuszcze nasycone mają niekorzystny wpływ na układ krążenia i nie służą poprawie stanu zdrowia.

Chociaż dowody na związek diety z występowaniem szumów usznych nie są jednoznaczne i pewne, to jednak nie ulega wątpliwości, że zdrowa dieta wpływa korzystnie na wiele aspektów działania organizmu, co może również skutkować zmniejszeniem szumów usznych.

Źródła: Zhang M , Wang X , Zhang S i in. Związek 15 powszechnych czynników dietetycznych z szumem usznym: przegląd systematyczny i metaanaliza badań obserwacyjnych BMJ Open 2025; 15: e091507. doi: 10.1136/bmjopen-2024-091507

