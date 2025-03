Lawenda posadzona w przydomowym ogródku przyciąga uwagę intensywnie fioletowymi kwiatami oraz świeżym zapachem. To roślina, która nie jest zbyt wymagająca w uprawie. Jeśli zastanawiasz się, gdzie posadzić lawendę w ogrodzie, pamiętaj o tym, że ten ozdobny krzew najlepiej poradzi sobie w miejscu dobrze nasłonecznionym i ciepłym. Z kolei w zadbaniu o odpowiednie warunki glebowe dla rozwoju lawendy pomoże nawóz z popiołu drzewnego. Ten sypki produkt, który powstaje w procesie spalania drewna, zadba o prawidłowy rozwój rośliny.

Reklama

Jak stosować nawóz do lawendy z popiołu drzewnego?

Najprostszym sposobem na to, aby wykorzystać popiół drzewny jako nawóz do lawendy jest podsypanie nim krzaczków. Trzeba pamiętać o tym, by zrobić to równomiernie i nie przesadzać z jego ilością, aby nie dopuścić do zjawiska zasolenia gleby. Wystarczy więc niewielka ilość, którą następnie należy wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. W ten sposób jego działanie będzie skuteczniejsze i przeniknie do gleby, wspierając system korzeniowy lawendy.

Stosowanie takiego nawozu w sezonie wiosennym, kiedy rośliny rozpoczynają okres wegetacyjny, poprawi wygląd krzewów i pobudzi je do bujnego kwitnienia. Wystarczy więc podsypać nim krzaczki nie częściej niż raz na 2-3 tygodnie i pamiętać o małych dawkach, ponieważ lawenda nie ma wysokich wymagań i nie potrzebuje zbyt intensywnego dokarmiania.

Innym sposobem wykorzystania popiołu drzewnego jest wymieszanie go z kompostem. Dzięki temu zostanie wzbogacony o składniki mineralne takie jak potas oraz fosfor.

Jaki popiół wybrać do podsypywania krzaczków lawendy?

Jeśli chcesz wykorzystać popiół drzewny do nawożenia lawendy pamiętaj o tym, aby przygotować go z drewna, które nie było wcześniej pokryte farba bądź impregnatem. W takim przypadku powstały w wyniku spalania popiół będzie zawierał w sobie sztuczne składniki chemiczne, które nie wpłyną pozytywnie do rozrost krzewów.

Nawożenie lawendy popiołem drzewnym wspomaga jej kwitnienie, fot. Adobe Stock, ClaraNila

Co daje nawożenie lawendy popiołem?

Nawóz z popiołu zawiera w sobie wiele cennych składników, m.in. wspominany już potas i fosfor, a także magnez i sód. Wszystkie te składniki wzmacniają roślinę i wspierają jej zdrowy wzrost. Dodatkowo dzięki takiej naturalnej mieszance poprawia się struktura gleby. Lawenda preferuje podłoże przepuszczalne i zasadowe, dlatego właśnie nawóz z popiołu sprawdzi się dla niej idealnie, ponieważ podnosi pH ziemi i dobrze ją użyźnia. Trzeba pamiętać też o tym, że popiół drzewny nie zawiera za to azotu, gdyż ten uwalnia się podczas spalania drewna.

Popiół sprawdzi się nie tylko do uprawy lawendy. Można zastosować go również pod inne rośliny, na przykład bukszpan czy czarny bez. Z kolei nawóz do trawy z popiołu drzewnego poprawi jej wygląd po zimowych miesiącach. Oprócz tego zagęści trawnik i sprawi, że zyska bardziej intensywny zielony odcień.

Czytaj także: