Ta fryzura znów podbija media społecznościowe. Jej największym atutem jest to, że wygląda jak dzieło profesjonalnego stylisty, choć jej wykonanie jest banalnie proste. Bubble Ponytail to idealna opcja, gdy chcesz by włosy prezentowały się spektakularnie i urozmaiciły nawet najzwyklejszą stylizację. To też dobra opcja, gdy zastanawiasz się, jak zwiększyć objętość włosów - to upięcie da ci taki efekt.

Jak zrobić Bubble Ponytail?

Do wykonania tej efektownej fryzury potrzebujesz jedynie kilka gumek, grzebień i opcjonalnie produkty do stylizacji.

Oto instrukcja krok po kroku:

Zacznij od zebrania włosów w wysoki lub niski kucyk. Wygładź włosy grzebieniem lub szczotką, by uniknąć odstających kosmyków. Stwórz pierwszy „bąbelek”. Kilka centymetrów poniżej pierwszej gumki załóż kolejną. Delikatnie rozsuń włosy między gumkami i lekko je podciągnij, by uzyskać efekt wypukłego „bąbelka”. Możesz spryskać pasmo lakierem dla utrwalenia. Kontynuuj zakładanie gumek w różnych odstępach, tworząc kolejne „bąbelki”. Im dłuższe włosy, tym więcej poziomych sekcji możesz dodać. Każdą z nich rozciągnij palcami, by nadać objętości. Jeśli chcesz uzyskać gładki efekt, użyj pianki lub żelu na górnej części włosów. Możesz też delikatnie natapirować pasma między gumkami. Spryskaj fryzurę lakierem. Możesz też dodać ozdobne wstążki lub spinki.

Dlaczego ta fryzura znów podbija trendy?

Minimalny wysiłek, a maksymalny efekt – to zdecydowanie jeden z głównych powodów, dla których to upięcie zyskuje tak duże uznanie. Co jeszcze świadczy o jej unikatowości?

Wszechstronność i dopasowanie do wielu okazji. W casualowej wersji świetnie komponuje się z jeansami czy oversize’owym swetrem, a w tej eleganckiej – z wieczorową sukienką i efektownymi dodatkami do włosów. Wystarczy drobna zmiana akcesoriów, by całkowicie zmienić jej charakter.

Inspiracja latami 90. I Y2K. Gwiazdy tamtej dekady, takie jak Britney Spears czy Paris Hilton, nosiły te charakterystyczne objętościowe kucyki, co zapisało się w modowej historii.

Idealna fryzura na dni, kiedy włosy „nie chcą współpracować". Wystarczy wtedy stworzyć te „bąbelki", a od razu nabiorą lepszej struktury i nie będą wydawały się oklapnięte.

