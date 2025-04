Wielkanoc to piękny czas, a tradycja święcenia koszyczków to nie tylko religijny obyczaj, ale także fajna rodzinna atrakcja. Co roku w sklepach pojawiają się przeróżne koszyczki, dzięki czemu nie musisz stawiać na nudę. W tym sezonie da się znaleźć naprawdę ciekawe propozycje - zarówno te klasyczne i minimalistyczne, jak i te z zabawną i uroczą nutą. Oto przegląd najpiękniejszych inspiracji na wielkanocne koszyczki - od tradycyjnych wiklinowych, po minimalistyczne i ekologiczne wersje w duchu zero waste.

Reklama

Tradycyjne koszyczki na Wielkanoc 2025

Minimalizm i przywiązanie do tradycji nigdy nie wyjdą z mody. Dla wielu osób klasyczny, wiklinowy koszyczek to absolutna podstawa wielkanocnej święconki. Wypełniony białą, haftowaną serwetką, udekorowany bukszpanem i ozdobiony barankiem z masła lub cukru – to element, który pojawia się w niemal każdym domu.

W 2025 roku nadal króluje ponadczasowa estetyka, ale coraz częściej sięgamy też po subtelne akcenty, takie jak ręcznie malowane dekoracje, suszone kwiaty czy delikatne koronki. To piękny sposób na udekorowanie koszyczka wielkanocnego bez większych nakładów finansowych.

Nowoczesne koszyczki na Wielkanoc 2025

Obok tradycyjnych rozwiązań coraz większą popularność zdobywają koszyczki w nowoczesnym stylu. W tym roku widać szczególne zainteresowanie naturalnymi materiałami - lnianymi serwetkami, jutowymi wstążkami oraz delikatnymi, pastelowymi ozdobami. Popularne stają się również koszyczki personalizowane, np. z wyhaftowanym imieniem lub inicjałami domowników. Nie brakuje też ekologicznych inspiracji, np. koszyków wykonanych z materiałów z recyklingu.

W tym roku popularne są także koszyczki z motywem wielkanocnego zajączka oraz z kolorową wyściółką. Plecione koszyczki z uszami królika są prawdziwym hitem nie tylko wśród dzieci. Ozdoby na koszyczek można także zrobić samodzielnie. Sprawdź galerię i zainspiruj się przed tegorocznymi świętami.

1 z 7 Wielkanocny koszyczek z kwiatową wyściółką, Home&You, cena 79,99 zł, fot. mat. prasowe Koszyk na Wielkanoc z kwiatową wyściółką Koszyczki z wiosennym, kwiatowym motywem wyglądają pięknie i świetnie sprawdzą się nie tylko jako koszyk na święconkę, ale także dekoracja domu. Ten model dodatkowo jest biały, a więc idealnie wpisuje się w wiosenny klimat. 2 z 7 Minimalistyczny koszyczek na Wielkanoc 2025, Allegro, cena 39,99 zł, fot. mat. prasowe Biały wiklinowy koszyczek Kolejna biała propozycja koszyczka na Wielkanoc. Minimalistyczny, uniwersalny i z lekko romantyczną nutą. Możesz do niego dorzucić wybrane ozdoby, wstążki czy kolorowe pisanki - nie zrobi to optycznego wrażenia bałaganu. 3 z 7 Koszyczek wielkanocny z wyściółką, Homla, cena 30 zł, fot. mat. prasowe Koszyczek z koronkową wyściółką Prosty, wiklinowy koszyk z klasyczną wyściółką w neutralnym kolorze. Doskonale prezentuje się na wielkanocnym stole i sprawdzi się zarówno jako święconka, jak i dekoracja. Jest też pojemny, dzięki czemu na pewno zmieścisz w nim wszystkie wielkanocne elementy. 4 z 7 Różowy koszyczek z materiału i z króliczymi uszami, Empik, cena 39,90 zł, fot. mat. prasowe Koszyk na Wielkanoc z króliczymi uszami Materiałowy koszyk wielkanocny to nie tylko gratka dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Różowy kolor i królicze uszy dodają mu uroku i sprawiają, że święconka wygląda naprawdę wiosennie. 5 z 7 Koszyczek na Wielkanoc 2025 z motywem króliczka, Sinsay, cena 25,99 zł, fot. mat. prasowe Koszyk z motywem wielkanocnego króliczka Uroczy koszyczek z uszami i ogonkiem? Tak! Taka forma święconki na pewno przykuje uwagę. Do tego jest w dobrej cenie i na pewno posłuży na lata. 6 z 7 Koszyk wielkanocny z dekoracyjną rączką, Garneczki.pl, cena 39,90 zł, fot. mat. prasowe Koszyczek z ozdobną rączką Klasyczny koszyczek z uroczym twistem w postaci dekoracyjnej rączki. Jest bardzo pojemny i ma klasyczna formę, dzięki czemu możesz dowolnie udekorować go gałązkami bukszpanu, wstążeczkami czy małymi pisankami. 7 z 7 Wielkanocny koszyczek z naturalnych gałązek, Eurofirany, cena 133 zł, fot. mat. prasowe Koszyczek z naturalnych gałązek na Wielkanoc Naturalne koszyczki to prawdziwy hit w tym roku. Co prawda kosztują więcej, ale są warte każdej złotówki. Ten model wykonany jest z naturalnych gałązek, co zdecydowanie sprawia, że jest uroczą dekoracją wielkanocną.

Czytaj także: