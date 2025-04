33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia 2025 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Wśród partnerów nie zabraknie Lavazzy – włoskiego producenta kawy.

– Właśnie takiej włoskiej energii potrzebujemy. Cieszymy się, że Lavazza po raz kolejny wspiera Finał WOŚP. Grajcie razem z nami, oj będzie się działo! – komentuje Jurek Owsiak.

Jak mówi Karen Laesch, Dyrektor Marketingu regionu DACH&Polska w Grupie Lavazza, wspieranie lokalnych społeczności leży w DNA marki Lavazza.

Bycie częścią tej niezwykłej inicjatywy to dla nas szczególny powód do dumy. Z wielką radością, po raz kolejny, jesteśmy sponsorem Finału WOŚP. Grając wspólnie 26 stycznia przyczynimy się do wsparcia tegorocznego celu, jakim jest zbiórka funduszy na onkologię i hematologię dziecięcą. Wspieramy Finał WOŚP już po raz piąty i z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo – dodaje.

Z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy marka Lavazza przygotowała szereg atrakcji dla uczestników. Jakie niespodzianki na nich czekają?

„Maliny w czekoladzie” i kawowe gadżety

W studiu telewizyjnym Finału WOŚP goście i uczestnicy będą mogli skosztować prawdziwej włoskiej kawy. To nie wszystko! Spróbują także oficjalnej kawy finałowej „Maliny w czekoladzie”, którą wybrali osobiście Lidia Niedźwiecka-Owsiak i Jerzy Owsiak. W studiu kawiarnia Lavazza z profesjonalnymi baristami, mobilna kawiarenka, zaś na zewnątrz w strefie partnerskiej będzie dostępna POP UP Café – plenerowa kawiarnia marki. To właśnie tu uczestnicy będą mogli napić się pysznej kawy, zrobić pamiątkowe zdjęcia i otrzymać kawowe gadżety.

Na wolontariuszy czekać będzie darmowa kawa dostępna w wybranych lokalach gastronomicznych sieci partnerskiej Lavazza. Włoska kawa rozgrzeje i wesprze w dalszym kwestowaniu. na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej.

Konkurs z nagrodami od firmy Lavazza

Marka przygotowała również konkurs dla konsumentów, w którym będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Wśród nich są ekspresy do kawy SMEG, kubki Lavazza oraz zapas kawy Lavazza QUALITÀ ROSSA. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

kupić dowolny wariant kawy Lavazza w sklepie stacjonarnym lub internetowym,

zarejestrować paragon na stronie https://lavazzawosp.pl/,

odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Konkurs trwa do 14 lutego.

Pełna lista lokali, które będą serwować kawę dla wolontariuszy oraz regulamin akcji dostępne są na stronie konkursowej.

Poza wyjątkowym smakiem kawy Lavazza czy konkursem, na uczestników czekają też aukcje na rzecz WOŚP m.in.: filiżanki Lavazza specjalnie zaprojektowane przez Jurka Owsiaka, a także ekskluzywny voucher do uhonorowanej gwiazdką Michelin restauracji Nuta w Warszawie prowadzonej przez ambasadora marki Lavazza w Polsce – Chefa Andrea Camastrę.

Gotowi na kolejny Finał? Zapraszamy do wspólnego grania na rzecz 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

