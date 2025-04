Ukręcanie majonezu z surowych jajek na Wielkanoc to przeżytek. Ten przepis bije go na głowę a sos nigdy się nie rozwarstwia

Majonez z gotowanych jajek to nowa odsłona klasycznej wersji tego sosu. Ma kremowy smak, a dzięki temu, że nie trzeba dodawać do niego surowych żółtek jest też prostszy w przygotowaniu. Można dodawać go do kanapek albo wykorzystać do sałatki. Świetnie sprawdzi się też jako jeden z przysmaków na wielkanocnym stole.