Przygotowania do Wielkanocy zazwyczaj zaczynają się w kuchni. Tradycyjna biała kiełbasa ma swoich wielbicieli, ale nie każdy wie, że można ją podać w zupełnie nowej, jeszcze smaczniejszej odsłonie. Połączenie z karmelizowaną cebulą i lekko pikantną musztardą sprawia, że nabiera intensywnego smaku, a jej skórka staje się delikatnie chrupiąca. To prosty przepis, który doskonale pasuje do świątecznego menu. Ten staropolski przepis znalazłam w starym rodzinnym przepiśniku i robię co roku.

Przepis na białą kiełbasę w cebuli i musztardzie

Zapiekana biała kiełbasa sprawdzi się podczas wielkanocnego śniadania, ale możesz ją także podać w ramach świątecznego obiadu. To prosty i - co najważniejsze - szybki przepis na genialną przekąskę, która sprawi, że Wielkanoc stanie się tradycyjna, a jednak odrobinę nietypowa.

Składniki:

5 sztuk surowej białej kiełbasy,

3 duże cebule,

3 łyżki musztardy (najlepiej sarepskiej, francuskiej lub miodowej),

2 łyżki oleju lub masła,

125 ml bulionu lub piwa (alkohol odparuje w piekarniku),

łyżeczka majeranku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i pokrój w piórka. Na patelni rozgrzej olej lub masło, a następnie podsmaż cebulę na złoty kolor. Dopraw solą, pieprzem i majerankiem. Każdą kiełbasę delikatnie ponakłuwaj wykałaczką, aby nie pękła podczas pieczenia. W naczyniu żaroodpornym ułóż podsmażoną cebulę, a na niej kiełbasę. Posmaruj je musztardą, a następnie wlej bulion lub piwo. Na wierzchu możesz ułożyć jeszcze kilka piórek cebuli. Naczynie przykryj folią aluminiową i piecz w 180 stopni przez pół godziny. Następnie zdejmij folię i piecz kolejne 15 minut, aby kiełbasa się przyrumieniła. Wariant: możesz dodać także kilka ziemniaków obtoczonych w soli i pieprzu i zapiec wszystko razem.

Białą kiełbasę pieczoną w cebuli i musztardzie możesz podać na wiele ciekawych sposobów, fot. Adobe Stock, wideonet

Z czym podawać białą kiełbasę pieczoną z cebulą i musztardą?

To danie możesz podawać samodzielnie, najlepiej na ciepło, ale możesz także wykorzystać kilka dodatków. Klasycznym wyborem będą pieczone ziemniaki, które są chrupiące z wierzchu i miękkie w środku, a także kremowe purée ziemniaczane - w ten sposób stworzysz gotowe danie obiadowe.

Jeśli chodzi o śniadanie wielkanocne, świetnym dodatkiem będzie również kromka świeżego chleba na zakwasie, a także świeżo tarty chrzan lub domowa ćwikła. Możesz także postawić na warzywny dodatek: sprawdzi się surówka z kiszonej kapusty albo prosta sałatka z rukoli i pomidorków koktajlowych.

