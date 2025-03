Perfumy do prania to skoncentrowane kompozycje zapachowe przeznaczone do stosowania w pralce lub podczas ręcznego prania. W przeciwieństwie do standardowych płynów do płukania nie zawierają składników zmiękczających, możesz jednak używać ich jednocześnie. Dzięki nim ubrania, pościel czy ręczniki pachną wyjątkowo intensywnie i świeżo przez bardzo długi czas. Gdzie ich szukać?

Perfumy do prania z Action: game changer za 9 złotych

Czy zdarzyło Ci się, że ubrania po wyjęciu z pralki pachniały bardzo delikatnie, a zapach ulatniał się już po kilku godzinach? Tradycyjne płyny do płukania często nie zapewniają intensywnego i długotrwałego aromatu. Na szczęście istnieje rozwiązanie - perfumy do prania! Fabulosa Laundry Perfume z Action to prawdziwy hit. Kosztują jedynie 8,99 zł i są dostępne w trzech wiosennych zapachach.

Płyn jest lekki i nie niszczy nawet delikatnych tkanin. Wystarczy kilka kropel dodanych do lub zamiast płynu do płukania i masz genialnie pachnące pranie na długi czas. Najlepiej sprawdzą się do prania pościeli, kocy czy ręczników, ale spokojnie możesz go dodawać do prania ubrań czy bielizny. Nie tylko nadają one zapach, ale także eliminują ewentualne nieprzyjemną "woń" z ubrań, pościeli czy ręczników.

Możesz po nie sięgać także wtedy, kiedy pierzesz ręcznie. Wówczas dodaj odrobinę do miski z wodą razem z płynem do prania lub później, do "nowej" wody przeznaczonej do płukania.

Perfumy do prania z Action kosztują tylko 8,99 zł i są dostępne w 3 wiosennych zapachach/fot. mat. prasowe

Perfumy do prania także w Biedronce: intensywny, wiosenny zapach

Biedronka nie odstaje, jeśli chodzi o ciekawe dodatki do prania. W ofercie sklepu znajdziesz perfumowane płyny w 4 wiosennych, świeżych zapachach. W cenie regularnej kosztują ok. 12 złotych, ale często możesz złapać je na promocji i zapłacić jedynie 7-9 zł. Zapach uwalnia się przez długi czas, a stosowanie płynu jest takie samo, jak w przypadku tych z Action.

Wystarczy dodać kilka kropli koncentratu do przegródki na płyn do płukania lub bezpośrednio do bębna pralki. Ilość można dostosować do własnych preferencji - im więcej dodasz, tym intensywniejszy będzie zapach. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać. Zbyt dużo płynu może sprawić, że pranie będzie pachnieć bardzo intensywnie, niemal dusząco. Taka woń nie będzie świeża, a raczej przytłaczająca.

