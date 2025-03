Moda na domowe warzywniaki nie zwalnia tempa. Coraz więcej osób decyduje się na samodzielną uprawę roślin, chcąc sięgać po ekologiczne produkty i cieszyć się satysfakcją płynącą z własnoręcznego pielęgnowania warzyw. Jeśli marzysz o świeżych plonach, ale nie masz ogródka, mam dobrą wiadomość - w Action dostępna jest mini szklarnia na balkon za 70 złotych, który pomoże ci urządzić własny warzywniak na balkonie.

Reklama

Stolik do sadzenia z Action, czyli szklarnia na balkonie

Balkon w bloku czy taras w mieście często wydają się zbyt małe, by stworzyć funkcjonalny warzywniak i przygotować udane rozsady. Jednak dzięki stolikowi do sadzenia z Action, nawet niewielka przestrzeń może zamienić się w zieloną oazę. Ten kompaktowy gadżet kosztuje 70 złotych i umożliwia wygodną uprawę roślin w każdych warunkach.

Dzięki wbudowanemu systemowi wentylacji możesz kontrolować przepływ powietrza i temperaturę, zapewniając roślinom optymalne warunki do wzrostu.

Hit z Tiktoka - warzywniak na balkonie

Lekka konstrukcja stolika sprawia, że łatwo przestawisz go w dowolne miejsce – zarówno w cieniu, jak i na słońcu. Możesz w nim z powodzeniem uprawiać ulubione zioła, sałaty, rukolę czy roszponkę, a także pomidorki koktajlowe, małe warzywa oraz krzewy owocowe, np. truskawki. Urośnie także szczypiorek, szpinak czy nawet ciepłolubne kwiaty.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z uprawą roślin, taka mini szklarnia będzie idealnym rozwiązaniem. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, a dzięki podwyższonej konstrukcji pozwala na łatwy dostęp do roślin bez konieczności schylania się. Co więcej, jej kompaktowy rozmiar sprawia, że można go ustawić nawet na małym balkonie.

Wygodny i kompaktowy stół do sadzenia znajdziesz w Action za 69,99 zł, fot. mat. prasowe

Jak uprawiać rośliny na balkonie z użyciem stolika do sadzenia z Action?

Stolik do sadzenia najlepiej ustawić w miejscu, które jest dobrze nasłonecznione - większość roślin potrzebuje przynajmniej 5-6 godzin światła dziennie. Jeśli balkon jest narażony na silny wiatr, warto ustawić stolik przy ścianie. Pomimo osłonki silne podmuchy mogą spowolnić rozwój sadzonek.

Wybierz ziemię uniwersalną albo specjalną mieszankę do warzyw i ziół - znajdziesz ją w każdym sklepie i markecie ogrodniczym. Po kilku tygodniach uprawy możesz zacząć cieszyć się pierwszymi zbiorami. Jeśli chodzi o nawożenie, stosuj się do zaleceń dla konkretnych roślin.

Sałata i rukola będą gotowe do cięcia już po 3–4 tygodniach, zioła można podskubywać na bieżąco, a pomidorki i truskawki zaczną owocować w cieplejszych miesiącach.

Czytaj także: