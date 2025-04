Chociaż dietetyczne trendy szybko się zmieniają, a mody związane ze zdrowym stylem życia wciąż przychodzą i odchodzą, to picie tej kawy ma od długiego czasu wielu zwolenników. Kawa z masłem ghee, nazywana jest również kawą maślaną, keto kawą lub kawa kuloodporną, to nic innego jak kawa z dodatkiem masła klarowanego. Jest uznawana za element diety ketogenicznej, ponieważ ma wysoką zawartość tłuszczu i jednocześnie sprzyja ograniczeniu spożycia węglowodanów.

Masło ghee (ghi) to nic innego jak masło klarowane, popularne w kuchni azjatyckiej. Masło ghee to prawie całkowicie czysty tłuszcz mleczny, który powstaje po podgrzaniu masła, odparowaniu wody i oddzielaniu się (czyli klarowaniu) białek w postaci pianki na wierzchu. Po jej usunięciu pozostaje sam tłuszcz, który w przeciwieństwie do zwykłego masła, może być przechowywany przez długi czas poza lodówką i nie przypala się pod wpływem podgrzewania.

Jak zrobić kawę z masłem ghee?

Zrobienie kawy z masłem jest banalnie proste. Oto produkty, których potrzebujesz do przyrządzenia ulubionej kawy z masłem ghee:

1 filiżanka świeżo zaparzonej kawy,

masło ghee,

blender lub ręczny mikser.

Przygotowanie kawy z masłem ghee:

Zaparz świeżą filiżankę ulubionej kawy. Wlej kawę do blendera. Dodaj 1 łyżkę stołową masła ghee i miksuj. Nie trzeba już dodawać mleka, ponieważ ten składnik zabarwi kawę jak śmietanka i nada maślanego smaku.

Kawa ghee jest gotowa do picia.

Dlaczego warto pić maślaną kawę?

Zalety dodania masła ghee do kawy to:

energia na dłużej,

dłuższe uczucie sytość,

mniej podjadania słodkich przekąsek,

dostarczenie witamin A i E, które wspierają odporność,

poprawa zdrowia jelit, dzięki obecności kwasu masłowego,

pomoc w utrzymaniu organizmu w stanie ketozy, gdy spalany jest tłuszcz zamiast glukozy (dlatego kawa maślana jest stosowana również przy przerywanym poście),

według niektórych poprawa funkcji umysłowych (koncentracji, pamięci).

Czy kawa z masłem ghee faktycznie działa?

Chociaż picie kawy z masłem ma wielu fanów, to brakuje jednoznacznych badań, które potwierdziłyby obiecujące właściwości kawy kuloodpornej. Większość dietetyków potwierdza, że tłuszcz obecny w tak przyrządzonej kawie, wydłuża uczucie sytości, co pomaga ograniczyć ilość zjadanych kalorii w ciągu dnia. Badanie z 2021 r. wykazało, że chociaż „kawa kuloodporna może nie mieć żadnych zalet w porównaniu z czarną kawą pod względem poprawy funkcji poznawczych, to wydaje się zwiększać uczucie sytości i skutkować zmniejszeniem potencjalnego spożycia pokarmu po trzech godzinach”. Potrzeba jednak więcej badań na ten temat.

Kawa z masłem – nie za często i nie dla każdego

Kawę z masłem ghee można pić od czasu do czasu i lepiej z nią nie przesadzać, ze względu na to, że smarowidło zawiera przede wszystkim tłuszcze nasycone, które mogą działać szkodliwie na układ krążenia. Picia napoju powinny unikać osoby z wysokim cholesterolem, chorobami jelit, wątroby, będące na diecie niskotłuszczowej.

