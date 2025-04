Masz 40 lat i chcesz zdrowo się zestarzeć? Zdrowo, czyli do 70-tki uniknąć chorób i zachować sprawność intelektualną? Wiadomo, jakimi zasadami dietetycznymi trzeba się kierować, aby mieć na to większe szanse. Oto aktualne zalecenia, za którymi stoją badania naukowe.

W połowie ubiegłego roku opublikowano długotrwałe badanie, którego celem było odkrycie najzdrowszego sposobu żywienia dla osób po 40. roku życia. Trwało przeszło 30 lat i pozwoliło prześledzić losy ponad 100 tysięcy osób, które pod koniec badania osiągnęły 70. Rok życia. To naprawdę solidne badanie, które pozwoliło wyciągnąć konkretne wnioski i sformułować zalecenia żywieniowe dla osób po 40. roku życia. Kto się do nich zastosuje, zwiększa swoje szanse na dotrwanie w zdrowiu i sprawności intelektualnej do 70-tki. A szanse te rosną w zakresie od 43 do nawet 84%.

Co ciekawe, tylko 9,2% ze 106 tysięcy badanych dożyło w zdrowiu do 70. Roku życia. Okazało się, że były to osoby, które stosowały model żywienia, który obecnie nazywa się dietą planetarną. Poniżej formułujemy podstawowe zalecenia związane z takim prozdrowotnym modelem odżywiania.

Naukowcy od lat próbują odpowiedzieć na pytanie, jak powinni żywić się 40-latkowie, aby zwiększyć swoje szanse na długie życie w zdrowiu. Teraz na podstawie wiarygodnych naukowych obserwacji można wysnuć następujące wnioski.

1. Zdrowa różnorodność. Dieta 40-latków powinna być urozmaicona, pełna owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, chudego białka i zdrowych tłuszczów.

2. Dużo błonnika. Błonnik pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy układu pokarmowego i może obniżać poziom cholesterolu. Źródła błonnika to pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, owoce i rośliny strączkowe.

3. Ograniczenie spożycia sodu. Zmniejszenie spożycia soli może pomóc w kontrolowaniu ciśnienia krwi. Najlepiej osiągnąć to poprzez unikanie wysoko przetworzonych produktów i dodawanie mniejszej ilości soli do potraw.

4. Wybór zdrowych tłuszczów. Spożywanie tłuszczów nienasyconych, takich jak te znajdujące się w oliwie, awokado i orzechach, może wspierać zdrowie serca. Należy unikać tłuszczów trans i ograniczać ilość tłuszczów nasyconych.

5. Monitorowanie spożycia cukru. Ograniczenie dodatku cukru w diecie może pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Najlepiej nie dosładzać potraw, nie pić słodzonych napojów i unikać słodyczy.

Od siebie dodamy jeszcze 2 zasady:

Pamiętaj, że indywidualne potrzeby żywieniowe mogą się różnić, dlatego warto skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem przed wprowadzeniem istotnych zmian w diecie.