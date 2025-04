Heliotrop peruwiański (Heliotropium arborescens) to piękna roślina ozdobna, którą w okresie PRL można było znaleźć niemal w każdym przydomowym ogródku. Jego intensywnie fioletowe kwiaty przyciągały spojrzenia, a słodki zapach przypominał luksusowe perfumy z Pewexu. Niektórzy twierdzili, że to zapach wanilii i marcepana.

Reklama

Choć przez pewien czas popadł w zapomnienie, dziś heliotrop wraca na salony jako łatwa w uprawie, efektowna roślina doniczkowa i rabatowa.

Spis treści:

Złote zasady uprawy i pielęgnacji heliotropu peruwiańskiego

Heliotrop jest łatwy w uprawie, ale jak każda roślina kwitnąca ma swoje wymagania. Przede wszystkim uwielbia pełne słońce, dlatego najlepiej rośnie na stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Można go uprawiać zarówno w gruncie, jak i w donicach na balkonie czy tarasie. Świetnie będzie się czuł na balkonie zachodnim. Sprawdzi się też jako roślina na skalniak.

Podłoże pod heliotrop peruwiański powinna być żyzna, przepuszczalna oraz o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie. Powinna być też stale wilgotna, ale pamiętaj, że roślina ta nie lubi ani przelewania, ani przesuszania. Podlewaj więc regularnie, ale umiarkowanie.

Kiedy sadzić heliotrop?

Heliotrop peruwiański najlepiej sadzić wiosną, po ustąpieniu przymrozków. Najlepszy termin to druga połowa maja, gdy temperatura nocą nie spada już poniżej 10 stopni. Sadzonki możesz wysadzać do ziemi od maja do czerwca, ale jeśli chcesz wysiać go samodzielnie, zrób to już na przełomie lutego i marca.

Wysiej heliotrop do niewielkich pojemników i trzymaj w cieple aż do maja. Następnie możesz przesadzić je do donic lub do gruntu.

fot. Uprawa heliotropa peruwiańskiego nie jest trudna - roślina lubi umiarkowane podlewanie i słoneczne stanowisko/Adobe Stock, Nick Taurus

Nawożenie i przycinanie heliotropa

Heliotrop nie gardzi dobrej jakości nawozem. Najlepiej sprawdzą się te bogate w potas i fosfor. W okresie PRL częstym wyborem był domowy nawóz z banana, który skutecznie dostarczał roślinie wszystkiego, co potrzebuje.

Jeśli chodzi o przycinanie, warto co kilka tygodni przycinać wierzchołki heliotropa, bo w ten sposób pobudzisz go do wzrostu. Regularnie usuwaj też przekwitłe kwiatostany, aby nie pobierały bez sensu składników odżywczych z wody czy nawozów.

Latem, jeśli przytniesz pęd sadzonkowy, możesz go ukorzenić i w ten sposób rozmnożyć heliotrop.

Czy można przezimować heliotrop?

W Polsce heliotrop peruwiański jest traktowany jako roślina jednoroczna, ale w bardziej sprzyjającym ciepłym klimacie może rosnąć bez problemu przez kilka lat. U nas jego zimowanie nie zawsze się udaje, ale możesz spróbować!

Wystarczy, że przeniesiesz go do jasnego, chłodnego pomieszczenia (stała temperatura 10-15 stopni) i ograniczyć podlewanie. Wiosną dobrze jest go przyciąć i możesz znów wystawić go na dwór. Zrób to dopiero w maju, kiedy minie ryzyko przymrozków.

Reklama

Czytaj także:

Mszyce znikną w mgnieniu oka! Wystarczy ten jeden kuchenny składnik

Zrób to, aby bratki kwitły aż do jesieni

Wyrzucasz je, a możesz wykorzystać jako odżywkę do hortensji