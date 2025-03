Kolejny finał Wielkiej Loterii Almette już za nami! Tradycyjnie do wygrania były codzienne nagrody pieniężne oraz nagroda główna – całoroczny, ubezpieczony i w pełni urządzony ekoDOM, w tej edycji ze strefą relaksu. Zobaczcie, jak wyglądał oraz jakie niesamowite emocje towarzyszyły zwyciężczyni.

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do pani Dagmary ze Strzelec Wielkich. 10 grudnia, z rąk Macieja Tomaszewskiego, prezesa firmy produkującej serki Almette, odebrała ona klucze do swojego nowego domu pod samymi Tatrami.

Klimat gór zachwyca, a perspektywa posiadania własnego domu w tej pięknej scenerii to marzenie wielu z nas. Almette spełnia je już po raz dziewiąty! I chociaż o domu w Tatrach śni wielu, to laureat nagrody głównej mógł być tylko jeden. Tegoroczną zwyciężczynią została pani Dagmara ze Strzelec Wielkich. Jak sama mówi, to druga loteria Almette, w jakiej próbowała szczęścia.

Czy może być lepsze połączenie? Drewniany ekoDOM znajduje się w najwyżej położonej miejscowości w Polsce, w Zębie, na wysokości aż 1013 m n.p.m. Co więcej, idealnie wpisuje się w filozofię marki Almette, bazującej na takich wartościach, jak rodzina, natura i przyjemność. Osiedle domków Almette z roku na rok się rozrasta o kolejne górskie rezydencje, a do grona ich właścicieli dołączyła właśnie pani Dagmara, która otrzymała klucze do całorocznego, komfortowego domu z salonem, dwiema sypialniami i łazienkami oraz kuchnią.



Jest on nie tylko piękny, ale również ekologiczny, energooszczędny i inteligentny. Wieloma funkcjami, takimi jak oświetlenie i ogrzewanie w pomieszczeniach, można sterować za pomocą smartfona. EkoDOM Almette jest w pełni wyposażony zarówno w sprzęt AGD i RTV, jak również w drobne elementy, np. sztućce czy ręczniki. Cieszyć się w nim można ogrodową strefą wypoczynkową, zaprojektowaną z myślą o komforcie i funkcjonalności przez cały rok. Posiada ona otwierany i zamykany dach, dekoracyjny kominek gazowy oraz wiszący fotel i duży narożnik, na którym wygodnie usiądzie cała rodzina, by podziwiać zapierający dech widok na panoramę Tatr.

Podczas przekazywania aktu notarialnego głos zabrał także Maciej Tomaszewski, prezes firmy produkującej serki Almette.