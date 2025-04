Lody to uwielbiany przez dzieci i dorosłych deser. Okazuje się, że można zrobić je w domu z pewnego nieoczywistego składnika. Serek wiejski (ang. cottage cheese) to niepozorny twaróg, który niewątpliwie przeżywa właśnie swoje kulinarne odrodzenie. Influencerzy prześcigają się w coraz to bardziej zaskakujących pomysłach na wykorzystanie i wymyślanie tego z czym jeść serek wiejski. Jednym z popularnych i zaskakujących jego zastosowań są właśnie domowe lody.

Przepis na fit lody z serka wiejskiego

Oto przepis na smaczne, kremowe fit lody z serka wiejskiego.

Składniki:

200 g serka wiejskiego,

1 banan (lub 2 łyżki syropu klonowego),

50 ml mleka lub napoju roślinnego,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

ulubione dodatki: np. truskawki, jagody, maliny, kakao, czekolada.

Przygotowanie lodów:

Składniki umieść w blenderze i zmiksuj na gładką masę. Przełóż do naczynia i włóż do zamrażalnika na 4 godziny. Możesz też zostawiać na noc. Przed podaniem potrzymaj lody chwilę w temperaturze pokojowej. Możesz dodać świeże owoce i polewę.

Zamiast serka wiejskiego do przygotowania fit lodów można wykorzystać jogurt naturalny, skyr lub jogurt grecki, które dostarczają białko i znacznie mniej tłuszczu niż śmietana. Domowe lody na bazie serka z powodu niższej zawartości tłuszczu mogą mieć mniej kremową konsystencję i smak.

Fit lody z serkiem wiejskim zamiast śmietany – dlaczego warto?

Domowe lody na bazie serka wiejskiego mają przewagę na tradycyjnymi lodami ze śmietaną. Zawierają mniej tłuszczu i cukru, są bogate w białko. Serek wiejski jest rodzajem twarogu produkowanym z mleka krowiego. Zawiera wysoką zawartość białka, wapnia, żelazo i witaminy (np. witaminy A i D). Jest uznawany za zdrowy produkt, który warto wykorzystywać w kuchni.

Serek wiejski jest mniej kaloryczny niż śmietana: 100 g ma 97 kcal, podczas gdy ta sama ilość śmietany to 200-300 kcal. Warto zwrócić uwagę na obecność soli. Niektóre serki mają dużo tej przyprawy, co przy regularnym spożyciu może niekorzystnie wpływać na zdrowie układu krążenia. Lody z serka wiejskiego to zdrowy wybór, który sprawdzi się, szczególnie gdy ograniczasz ilość kalorii i szukasz smacznej alternatywy dla lodów ze sklepu.

