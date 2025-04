Kosmetyki z probiotykami pomagają odbudować barierę hydrolipidową, poprawiając kondycję skóry już po kilku dniach stosowania. Marka AVA wprowadziła serię Pro4Biotic – innowacyjne rozwiązanie dla osób szukających naturalnej, a jednocześnie skutecznej pielęgnacji.

Kosmetyki Pro4Biotic przeszły badania na grupie kobiet trwające 2 tygodnie. W trakcie testu przeprowadzono procedurę usuwania warstwy rogowej naskórka za pomocą taśmy, aby celowo wywołać uszkodzenia skóry. Następnie uczestniczki aplikowały produkty Pro4Biotic dwa razy dziennie przez kolejne 4 dni.

Efekty oceniano, mierząc odnowę skóry i regenerację bariery ochronnej. Analizowano grubość warstwy rogowej naskórka oraz poziom TEWL (przeznaskórkowa utrata wody).

Do pomiaru grubości warstwy rogowej naskórka zastosowano nowoczesne urządzenie, które pozwoliło na precyzyjne określenie tempa jej odbudowy. Dzięki temu uzyskano cenne informacje o rzeczywistym przebiegu procesu odnowy skóry.

Pomiar grubości warstwy rogowej naskórka po 1 godzinie, 2 dniach i 4 dniach wyraźnie wykazał, że skóra poddana działaniu ekstraktu z bakterii kwasu mlekowego regenerowała się znacznie szybciej!

Zatem, badanie potwierdziło pozytywny wpływ produktów Pro4Biotic na procesy odnowy skóry.

Probiotyki, czyli żywe kultury bakterii lub ich ekstrakty, wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry – mikrobiom. Mikrobiom działa jak tarcza, chroniąc naskórek przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak toksyny, zanieczyszczenia czy promieniowanie UV.

Probiotyczne kosmetyki marki AVA, np. Aktywnie nawilżający krem do twarzy (cena: 48,99zł) z niacynamidem i prowitaminą B5, idealnie odpowiada na potrzeby skóry wrażliwej i suchej, oferując wsparcie już po 4 dniach stosowania.

Probiotyczna pielęgnacja to doskonały wybór dla osób zmagających się z:

podrażnieniami i zaczerwienieniami,

uszkodzoną barierą hydrolipidową,

suchością skóry,

widocznymi zmarszczkami,

przebarwieniami czy nierównomiernym kolorytem.

Produkty AVA Pro4Biotic, takie jak Intensywnie odżywczy krem do twarzy (cena: 48,99zł) z prebiotycznym kompleksem olejowym i skwalanem, dostarcza składników niezbędnych do regeneracji i ochrony naskórka.

Kojąco-rozjaśniające serum pod oczy z linii Pro4Biotic (cena: 41,99zł) z probiotycznym ekstraktem i komórkami macierzystymi doskonale wpisuje się w ten trend, działając kojąco i regenerująco na delikatne okolice oczu.

Z kolei Skutecznie regenerujący booster do twarzy (cena: 41,99zł), którego wyróżnikiem są dodatkowo zawarte komórki macierzyste, będzie świetnym wzmocnieniem dla każdego kremu do twarzy z linii Pro4Biotic.

Dzięki lekkim formułom, produkty z serii AVA Pro4Biotic świetnie nadają się jako baza pod makijaż. Skutecznie nawilżają i wygładzają skórę, co sprawia, że podkład czy puder rozprowadza się równomiernie, a efekt utrzymuje się przez wiele godzin. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących kosmetyku, który łączy właściwości pielęgnacyjne oraz przygotowuje cerę do perfekcyjnego makijażu.

