K-Beauty od lat wyznacza trendy w pielęgnacji i makijażu, a podkłady w gąbce to zdecydowanie jeden z ich największych fenomenów. Nic dziwnego – są wygodne, lekkie i doskonale wygładzają cerę. Czy Tirtir Mask Fit Red to również produkt wart uwagi?

Co wyróżnia koreański podkład Tirtir Mask Fit Red?

Podkład w gąbce od Tirtir to koreański bestseller. Wyróżnia go przede wszystkim innowacyjna formuła – łączy w sobie pielęgnację skóry i makijaż, zapewnia więc nie tylko piękny wygląd, ale też nawilżenie i ochronę cery przez cały dzień.

Co jeszcze zapewnia ten podkład w gąbce?

Pielęgnacyjne składniki , które pomogą utrzymać cerę w dobrej kondycji: ekstrakt z centelli azjatyckiej (koi podrażnienia i wspomaga regenerację), niacynamid (rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt) czy kwas hialuronowy (nawilża i wygładza skórę).

, które pomogą utrzymać cerę w dobrej kondycji: (koi podrażnienia i wspomaga regenerację), niacynamid (rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt) czy kwas hialuronowy (nawilża i wygładza skórę). Lekkość, ale długotrwałość . Produkt jest odporny na wilgoć, pot i sebum, co sprawia, że sprawdzi się nawet w cieplejsze dni przy skórze tłustej czy mieszanej. Ukrywa zaczerwienienia i niedoskonałości, nie obciąża, a utrzymuje się na twarzy przez wiele godzin.

. Produkt jest odporny na wilgoć, pot i sebum, co sprawia, że sprawdzi się nawet w cieplejsze dni przy skórze tłustej czy mieszanej. Ukrywa zaczerwienienia i niedoskonałości, nie obciąża, a utrzymuje się na twarzy przez wiele godzin. Dostępność w kilku odcieniach, które odpowiadają jasnym i średnim karnacjom – typowym dla koreańskiego rynku kosmetycznego.

Jakie wykończenie zapewnia ten produkt?

Podkład ten zyskał popularność dzięki swojej trwałości, ale też efektowi, jaki pozostawia na skórze. Jego wykończenie to coś pomiędzy satynową perfekcją a naturalnym blaskiem. Co to oznacza?

Naturalne glow bez efektu maski . Nie jest to typowy mat ani przesadne rozświetlenie – to subtelny glow, który sprawia, że cera wygląda na bardziej wypielęgnowaną.

. Nie jest to typowy mat ani przesadne rozświetlenie – to subtelny glow, który sprawia, że cera wygląda na bardziej wypielęgnowaną. Wtapia się w skórę, nie podkreśla suchych skórek ani nie osadza się w zmarszczkach.

ani nie osadza się w zmarszczkach. Ma długotrwałe właściwości, jednak u osób z problemem „świecenia się” w strefie T może wymagać lekkiego przypudrowania po kilku godzinach. Z kolei na suchej czy normalnej cerze jest w stanie utrzymać świeżość przez bardzo długi czas – bez efektu przesuszenia czy „ciastkowania”.

