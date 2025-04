Czyszczenie okien nie musi być drogie, trudne ani pracochłonne. Dzięki sodzie oczyszczonej, którą masz w swojej kuchni, możesz szybko i skutecznie usunąć zabrudzenia. Najczęściej zaniedbujemy dokładne wysprzątanie ram okiennych, a tymczasem wystarczy tylko prosty patent. Co ważne, soda nie tylko skutecznie czyści, ale jest również bezpieczna dla powierzchni i środowiska.

Jak wyczyścić ramy okienne sodą?

Soda oczyszczona to jeden z najprostszych i najtańszych środków czyszczących, który może być używany do różnych powierzchni w domu. Działa jak naturalny środek ścierny, przez co skutecznie usuwa zabrudzenia bez naruszania powierzchni. Nie musisz szorować ani stosować dodatkowych detergentów.

Dodatkowo soda ma właściwości neutralizujące zapachy i przyspiesza rozpuszczanie uporczywych plam. Ramy okienne mogą wyglądać naprawdę źle, szczególnie po zimie, na szczęście przy pomocy sody wyczyścisz je w kilka chwil.

Wystarczy, że 2-3 łyżki sody wymieszasz w szklance ciepłej wody. Możesz dodać także kilka kropel płynu do mycia naczyń, ale wtedy musisz pamiętać, aby pod koniec wyczyścić ramę czystą, mokrą ściereczką. Taki domowy środek czystości to świetna alternatywa dla sklepowych detergentów.

Czyszczenie ram okiennych sodą to genialny patent nawet na najtrudniejsze zabrudzenia, fot. Adobe Stock, bonnontawat

Czyszczenie okien sodą krok po kroku

Użyj gąbki lub miękkiej ściereczki i nanieś przygotowaną mieszankę na ramy okienne. Skup się na miejscach, gdzie widoczny jest brud, tłuszcz lub zacieki. Tam możesz zostawić większą ilość płynu lub przygotować papkę z sody i wyłożyć na zabrudzenie. Po nałożeniu mieszanki delikatnie przetrzyj ramy okienne okrężnymi ruchami, aby usunąć zabrudzenia. Możesz też do tego użyć miękkiej szczoteczki do zębów, a w zakamarki dostać się nasączonym w mieszance patyczkiem do ucha.

Na koniec dokładnie doczyść także zawiasy i nie zapominaj o górnej części okien - tam w ramach może zbierać się więcej zabrudzeń.

Jeśli chodzi o szyby, możesz wykorzystać stary patent na mycie okien gazetami. Tak wyczyszczone okna pięknie się błyszczą i są gotowe na wiosenne promienie słońca. Na koniec przetrzyj ramy wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki roztworu i brudu. Możesz także przetrzeć ramy suchą ściereczką i wypolerować je na koniec.

