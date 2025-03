Pisanki wpisują się w jeden z ważnych symboli Wielkanocny. Wiele osób co roku wymyśla nowe sposoby na to, by na świątecznym stole znalazły się ciekawe aranżacje. Jedną z propozycji jest stworzenie ziołowych pisanek, które zabawione liśćmi szpinaku lub pietruszki nabierają delikatnego, zielonego koloru.

Jeśli jednak zależy ci na tym, aby wielkanocne pisanki były pokryte złocistym kolorem - wykorzystaj kurkumę. Ta przyprawa również świetnie nadaje się do barwienia jajek. Aby przygotować taką dekorację potrzebujesz zaledwie czterech składników.

Farbowanie jajek kurkumą krok po kroku

Aby uzyskać efekt wielkanocnych pisanek w odcieniu ciepłej żółci wystarczy, że stworzysz naturalny barwnik, którego bazą jest kurkuma. To w pełni naturalny patent, który zupełnie eliminuje ryzyko chemicznych składników, które są obecne w sklepowych barwnikach.

Składniki:

7-8 łyżeczek sproszkowanej kurkumy,

łyżeczka octu,

2 szklanki wody,

rondelek,

3-4 jajka (najlepiej z jasną skorupką).

Sposób przygotowania złocistych pisanek:

Na początek przygotuj barwnik - wlej wodę do naczynia, wsyp kurkumę oraz ocet i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj jajka i gotuj całość na średnim ogniu przed około 8-10 minut. Po tym czasie pozostaw jajka w mieszance do ostudzenia na kilka godzin.

W trakcie całego procesu barwienia możesz wyjmować jajka i kontrolować wygląd skorupek. Jeśli zależy ci na uzyskaniu efektu delikatnego złocistego połysku wyjmij je wcześniej. Aby pisanki miały bardziej intensywny odcień żółci potrzymaj je w rondelku dłuższy czas.

fot. Jajka zabarwione kurkumą zyskują piękny, żółty kolor/ Adobe Stock, Eva

Jak udekorować złociste wielkanocne pisanki barwione kurkumą?

Możesz zakończyć proces tworzenia pisanek wyłącznie na ich barwieniu. Aby zyskać efekt połysku warto przetrzeć gotowe pisanki oliwą z oliwek bądź olejem. Tak przygotowane mogą posłużyć ci nie tylko jako ozdoba, ale również element świątecznych potraw. Zabarwione w naturalny sposób nie mają w sobie żadnych sztucznych dodatków.

Dla osób, które lubią tworzyć własnoręczne wielkanocne dekoracje zabawa dopiero się rozpoczyna. Żółte kurkumowe pisanki można bowiem ozdobić na wiele różnorodnych sposobów.

Żółte pisanki z efektem plamek

Jeśli chcesz, aby pisanki barwione kurkumą nie miały jednolitego koloru, przed zanurzeniem jajek w roztworze w dowolnie wybranych miejscach natłuść je olejem roślinnym. Wykorzystaj do tego mały pędzelek, by uzyskać nieregularny, ciekawy wzór.

Dzięki temu, że pokryjesz skorupki tłuszczem, będą odporne na „przyjęcie” barwnika. Dzięki tej prostej metodzie pisanki zyskają efekt uroczych plamek. Możesz wykorzystać tę opcję również podczas farbowania jajek w innych naturalnych barwnikach.

fot. Pisanki zabarwione kurkumą mogą uzyskać ciekawy efekt z plamkami/ Adobe Stock, Markoff

Pisanki w stylu rustykalnym

Do stworzenia tej dekoracji potrzebujesz tylko jutowego sznureczka oraz gałązek bukszpanu, listków paproci bądź innych dowolnie wybranych roślinnych elementów.

Cały proces polega na tym, aby przyłożyć ozdobne listki do jajka, a następnie przewiązać całość sznureczkiem. Owiń jajko kilkukrotnie, a jeśli chcesz mieć pewność, że dekoracja nie zsunie się ze śliskiej powierzchni, przymocuj całość odrobiną kleju.

fot. Pisanki barwione kurkuma możesz udekorować gałązkami roślin, by zyskać rustykalną dekorację/ Adobe Stock, ArtSys

Kraszanki i pisanki umieszczane w wiklinowych koszyczkach, na paterach i dekoracyjnych misach tworzą wiosenny, wielkanocny klimat. Zazwyczaj pojawiają się w towarzystwie rzeżuchy albo listków bukszpanu tworząc piękną dekorację, w której każdy element ma swoje wyjątkowe znaczenie. Jeśli oprócz złocistych wariantów, chcesz dodatkowo urozmaicić wygląd pisanek i uzyskać unikatowy marmurkowy wzór wykorzystaj metodę farbowania jajek wielkanocnych ryżem.

