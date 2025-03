Lawenda od wieków stosowana jest w pielęgnacji skóry ze względu na swoje właściwości kojące, regenerujące i antyseptyczne. W połączeniu z solą, cukrem lub innymi składnikami złuszczającymi tworzy skuteczny peeling, który nie tylko dba o skórę, ale i działa relaksująco.

Reklama

Spis treści:

Lawendowy peeling solny do ciała: Mydlarnia Cztery Szpaki

Peeling słona lawenda to bestseller Mydlarni Cztery Szpaki – naturalny kosmetyk, który zdobył uznanie dzięki skutecznemu działaniu i aromatycznemu zapachowi. Produkt łączy w sobie sól morską i himalajską z olejami roślinnymi i naturalnym olejkiem lawendowym.Intensywnie złuszcza i wygładza skórę.

Polecany do każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej, zmęczonej, potrzebującej wygładzenia. Nie zalecany do skóry z otwartymi ranami i bardzo wrażliwej (ze względu na sól w składzie).

Działa antybakteryjnie i łagodząco

Poprawia mikrokrążenie i przygotowuje skórę na dalszą pielęgnację

Relaksuje zapachem naturalnej lawendy

Naturalny, prosty skład

Świetne właściwości ścierne

Silny, naturalny zapach lawendy

Wysoka wydajność

Sól może podrażniać skórę wrażliwą

Lawendowy peeling do ciała Mydlarnia Cztery Szpaki, fot. mat. prasowe

Cukrowy peeling do ciała o zapachu lawendy Perfecta SPA

Peeling od marki Perfecta łączy w sobie cukier i olejki, a jego zapach to przyjemne połączenie lawendy i wanilii. Użytkownicy chwalą go za konsystencję, aromat i działanie wygładzające. Odpowiedni do wszystkich typów skóry. Nie zalecany jedynie przy uczuleniu na składniki zapachowe lub którykolwiek inny składnik.

Nawilża i wygładza skórę

Usuwa martwy naskórek dzięki zawartości cukru

Poprawia elastyczność i miękkość skóry

Cukrowa konsystencja przyjazna dla skóry

Połączenie lawendy i wanilii

Przystępna cena

Zawiera składniki zapachowe, które mogą uczulać

Nawilżająco-wygładzający peeling do ciała o zapachu lawendy Perfecta, fot. mat. prasowe

Solny peeling do ciała z algami Fresh & Natural

Produkt bazujący na soli i olejach roślinnych z dodatkiem alg. Zyskał uznanie dzięki lawendowemu profilowi zapachowemu i właściwościom oczyszczającym. Polecany do skóry wymagającej wygładzenia i ujędrnienia. Nie można stosować go na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Głęboko oczyszcza skórę

Wspomaga detoksykację dzięki algom

Wygładza i regeneruje naskórek

Naturalny skład

Działanie detoksykujące

Obecność alg i witaminy E

Mocno ścierny – może być zbyt intensywny dla skóry wrażliwej

Cukrowy peeling do ciała z algami Fresh & Natural, fot. mat. prasowe

Lawendowy peeling do ciała Stars from the stars Million Stars

Kosmiczny design i odżywcze składniki to znak rozpoznawczy tej serii. Peeling o delikatnym działaniu i pięknym zapachu, który według producenta łączy nuty lawendy z nutami relaksu i świeżości. Polecany do skóry normalnej i suchej. Nie zalecany dla osób uczulonych na syntetyczne substancje zapachowe.

Delikatnie złuszcza martwy naskórek

Nawilża i wygładza skórę

Poprawia komfort i gładkość skóry

Łagodny i przyjemny w użyciu

Dobry wybór do codziennej pielęgnacji

Zawiera panthenol i witaminę E

Skład zawiera syntetyczne dodatki

Lawendowy peeling do ciała Million Stars, fot. mat. prasowe

Czytaj także: