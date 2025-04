Rośnie szybko, jest mało wymagająca i świetnie smakuje w sałatkach oraz na kanapkach - to dlatego chętnie sadzimy ją nie tylko w ogrodzie, ale i na balkonie. Choć uprawa rzodkiewki nie jest trudna, niektóre gatunki mogą negatywnie wpływać na jej rozwój.

Nieodpowiednie sąsiedztwo może spowodować zahamowanie wzrostu, deformację korzeni, a nawet brak plonów. Aby cieszyć się dorodnymi i smacznymi rzodkiewkami warto wiedzieć, których roślin unikać w ich pobliżu. Ważne jest także, aby pamiętać o płodozmianie - dzięki temu rośliny w ogrodzie będą rosły zdrowo i wypuszczały obfite plony.

Tych warzyw i kwiatów nie sadź obok rzodkiewki

Rzodkiewka nie ma szczególnych wymagań i nie jest rośliną, która pobiera sporo wartości odżywczych (tak jak np. ziemniaki czy pomidory), niemniej jednak niektóre warzywa i zioła konkurują z rzodkiewką o składniki z wody czy gleby, a inne wydzielają substancje hamujące jej wzrost.

Niekorzystnym sąsiedztwem dla rzodkiewki będą przede wszystkim warzywa z tej samej rodziny, a zatem np. rzepa. Będzie ona przyciągać te same szkodniki, przez co zwiększa się ryzyko ataku.

Rzodkiewka nie będzie się też dobrze czuła w towarzystwie niektórych kapustnych, w szczególności kapusty, brokuła i kalafiora. Mają one podobne wymagania glebowe, co może prowadzić do wyjałowienia ziemi i osłabienia rzodkiewki.

Zahamować jej wzrost mogą także strączki, przede wszystkim fasola i groch. Rzodkiewka nie lubi też aromatycznych ziół oraz niektórych kwiatów, np. hyzopa, smagliczki czy ubiorka. Mogą one zmieniać smak plonów i hamować jej wzrost.

Najlepsze towarzystwo dla rzodkiewki

Istnieje też sporo roślin, których towarzystwo rzodkiewka uwielbia! Możesz je śmiało sadzić obok siebie, bez obaw o wzajemne szkodzenie sobie. Rzodkiewka świetnie rośnie obok marchwi (możesz ją także sadzić obok cebuli), sałaty, cebuli, buraków i pietruszki. Te warzywa nie tylko nie przeszkadzają jej w rozwoju, ale mogą nawet odstraszać szkodniki i poprawiać jakość gleby.

Rzodkiewka będzie się dobrze czuła także w pobliżu truskawek i poziomek, a także obok kwiatów, które skutecznie odstraszają szkodniki. To przede wszystkim aksamitka, nagietek i nasturcja.

