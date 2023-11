Kosmetyki i akcesoria na prezent świąteczny 2023: wybór redaktor działu Uroda

fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Grudzień za rogiem, co oznacza, że czas najwyższy rozpocząć poszukiwania prezentów dla wszystkich najukochańszych osób z listy. Dla mamy, babci, cioci, siostry czy przyjaciółki idealne będą kosmetyki lub akcesoria do pielęgnacji.

Zestaw bestsellerowych produktów do makijażu, krem poprawiający kondycję skóry i przywracający młodzieńczy blask, świeca do masażu, po której ciało będzie aksamitnie gładkie, jak po profesjonalnym zabiegu w spa, flakon aromatycznych perfum czy kamień do masażu, który opóźni powstawanie zmarszczek na pewno sprawią im wielką przyjemność i wywołają szczery, szeroki uśmiech.

Przed tobą 25 najlepszych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów (nowości i te, które są w sprzedaży od dłuższego czasu) oraz akcesoria i małe AGD, które warte są każdej złotówki. Są świetnej jakości. Podaruj je komuś, kogo kochasz lub spraw sobie prezent dla samej siebie sobie. W końcu zasługujesz na wszystko, co najlepsze.

Spis treści:

Zero zmarszczek, przebarwień i niedoskonałości, aksamitnie gładka skóra oraz gęste, lśniące włosy to marzenie każdej z nas. W naszym przeglądzie znajdziesz wyselekcjonowane produkty do pielęgnacji, które rozwiązują każdy problem i zapewniają spektakularne efekty w krótkim czasie m.in. serum do twarzy z witaminą C C-Firma. ™ Fresh Day Serum od Drunk Elephant, zestaw naturalnych kosmetyków do pielęgnacji YOPE oraz wcierkę do skóry głowy Strong Scalp marki Neboa.

Tusz Lash Idole, LANCÔME zapewniający rzęsy jak z reklamy, paleta cieni do powiek Holiday Premiere Dreamy Eyeshadow Palette od Kiko Cosmetic, z którą można wyczarować oszałamiający wygląd na każdą okazję czy błyszczyk powiększający usta Lip Volume Filler, MORE4 CARE… Te smakołyki na pewno ucieszą wszystkie miłośniczki makijażu. Bez wyjątku. Mają przyjemne formuły, super trwałość i piękne opakowania.

Flakon zmysłowych perfum to zawsze dobry pomysł. W galerii znajdziesz najświeższy towar (m.in. Si Intense, Armani) oraz kultowy, uwielbiany przez it-girls zapach Libre od Yves Saint Laurent. Jeśli nie wiesz, jakie nuty lubi osoba obdarowywana, podaruj jej voucher do miejsca, gdzie sama go skomponuje np. do Mo61 lub Pola Sense.

Idealnym prezentem na święta 2023, będą też akcesoria do pielęgnacji lub małe AGD np. zestaw kamieni do masażu twarzy, szczoteczka soniczna, luksusowa prostownica lub suszarka, która suszy włosy w mgnieniu oka i zapewnia fryzurę jak z salonu.

1 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw do makijażu Pillow Talk On The Go Kit, CHARLOTTE TILBURY, cena: 275 zł Jeśli masz na swojej liście miłośniczkę makijażu, połóż jej pod zielone drzewko zestaw Pillow Talk On The Go Kit od Charlotte Tilbury. Ukryte są w nim kultowe produkty marki: Pillow Talk Eyeliner, Pillow Talk Push Up Lashes Mascara w kolorze Super Black, konturówka Pillow Talk Lip Cheat, róż Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand i pomadka Pillow Talk Matte Revolution Lipstick. Będzie wniebowzięta. 2 z 25 fot. Materiały prasowe Wcierka do skóry głowy Strong Scalp, NEBOA, cena: 25,49 zł Wcierka do skóry głowy Strong Scalp od Neboa spełni marzenie o zdrowych, mocnych i gęstych włosach. Może zawstydzić większość luksusowych produktów. Odżywia i stymuluje cebulki, pobudza do wzrostu i ogranicza wypadanie oraz dostarcza skórze głowy i pasmom cennych witamin i składników odżywczych. Bogata jest w peptydy, kwas hialuronowy, prowitaminę B5, ekstrakt z chrzanu, argininę i kwas szikimowy. 3 z 25 fot. Materiały prasowe Ujędrniające płatki pod oczy FortifiEYE, PIXI, cena: 119 zł Cienie, zmarszczki i obrzęki po oczami? Płatki FortifiEYE szybko się z tym uporają. Zawierają kwas hialuronowy i kolagen botaniczny. Dostępne w perfumerii Sephora. 4 z 25 fot. Materiały prasowe Soniczna szczoteczka do twarzy Luna Play Plus, FOREO, cena: 199,99 zł Do świątecznego pudełeczka włóż też soniczną szczoteczkę do twarzy Luna Play Plus od Foreo. Dogłębnie oczyszcza, zwęża pory, zmniejsza wydzielanie sebum, usuwa martwy naskórek i ujędrnia. Dostępna w Super-Pharm. 5 z 25 fot. Materiały prasowe Zaawansowane serum na przebarwienia CELLULAR LUMINOUS 630, NIVEA, cena: ok. 98 zł Przebarwienia nie mają szans z zaawansowanym serum CELLULAR LUMINOUS 630. Zmniejsza ich widoczność (już po 2 tygodniach widać poprawę) oraz ogranicza ich pojawianie. Ma lekką formułę i szybko się wchłania. 6 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw Yves Saint Laurent, cena: 608 zł Kultowa woda perfumowa Libre od Yves Saint Laurent i rozświetlacz Touche Éclat to jeden z najlepszych zestawów, jakie możesz podarować na święta 2023 mamie, siostrze lub przyjaciółce. Zapiszczą z zachwytu. Oba produkty są bestsellerami w świecie beauty. Zestaw dostępny w perfumeriach Sephora. 7 z 25 fot. Materiały prasowe Barierowy krem nawilżający do twarzy S.O.S. Vegan Green Mild, MULDREAM, cena: 109,99 zł Krem nawilżający to podstawa w pielęgnacji. Ten od Muldream zaspokoi potrzeby skóry w każdym wieku. Ma mleczno-kremową konsystencję, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Bogaty jest w panthenol, ceramidy, kwas hialuronowy i adenozynę. 8 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw do oczyszczania twarzy, MOEE, cena: 194,99 zł Dogłębne oczyszczenie to klucz do zdrowej i promiennej cery, a kosmetyki polskiej marki MOEE robią to po mistrzowsku. W pięknym pudełku ukryte są: peeling enzymatyczny, pianka do mycia twarzy i masełko do demakijażu. 9 z 25 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Si Intense, ARMANI, cena: 349 zł (30 ml) Trafionym prezentem na święta 2023 będzie również woda perfumowa Si Intense. Zapach uwodzicielski, kobiecy i elegancki. 10 z 25 fot. Materiały prasowe Paleta cieni do powiek Holiday Première Dreamy Eyeshadow Palette, Kiko Cosmetics, cena: 130 zł Ukochana osoba będzie też zachwycona paletą Holiday Premiere Dreamy Eyeshadow Palette od Kiko Cosmetics. Cienie są mocno napigmentowane i mają super trwałość. Stworzy z nimi makijaż na każde wyjście. 11 z 25 fot. Materiały prasowe Krem odbudowujący komórki Hyaluron Activ B3, Avéne, cena: 149,99 zł Jeśli szukasz dobrego kremu ujędrniającego, dodaj do koszyka krem Hyaluron Activ B3 od Avéne. To game changer w pielęgnacji. Efekty będą widoczne już po jednej aplikacji — skóra będzie nawilżona i wygładzona. Po dłuższym czasie stosowania zauważysz też spłycenie zmarszczek oraz poprawę kolorytu. 12 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw masek do twarzy, AXIS-Y, cena: 89,99 zł Super prezentem na święta 2023 będzie też zestaw bestsellerowych masek do twarzy AXIS-Y. Zawiera maseczkę oczyszczającą Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack oraz kojącą maskę żelową New Skin Resolution Gel Mask. Gładka, miękka skóra gwarantowana. 13 z 25 fot. Materiały prasowe Serum do twarzy z witaminą C C-Firma™ Fresh Day Serum, DRUNK ELEPHANT, cena: 385 zł Serum do twarzy z witaminą C C-Firma.™ Fresh Day Serum, Drunk Elephant to kosmetyk wybawca. Oferuje skórę jak marzenie — gładką, bez przebarwień i o zdrowym kolorycie. Wypełnione jest przeciwutleniaczami, niezbędnymi składnikami odżywczymi i enzymami owocowymi 14 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw Age Lift, IWOSTIN, cena: 159,99 zł Mama na pewno mocno cię uściska za zestaw kosmetyków Age Lift od Iwostin. Zawiera krem do twarzy na dzień SPF 15 oraz krem pod oczy. Kosmetyki mają wszystko, co kocha dojrzała skóra: kwas hialuronowy, peptydy, niacynamid, witaminy Ci E, masło shea i panthenol. 15 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw nawilżający Moisturisation Power, Artistry Skin Nutrition™, cena: ok. 474 zł Zestaw nawilżający Moisturisation Power od Artistry Skin Nutrition ™ to lekarstwo dla suchej skóry. Zawiera: emulsję na dzień SPF 30, krem-żel oraz żel pod oczy. Produkty przywracają odpowiedni poziom nawilżenia, wygładzają i chronią przed przedwczesnym starzeniem. Pozbawione są oleju mineralnego, parabenów i ftalanów. 16 z 25 fot. Materiały prasowe Hypoalergiczne biopeptydowe serum Eyelash Growth Serum, Lashes2Love by Inveo, cena: 89,99 zł Hypoalergiczne biopeptydowe serum Eyelash Growth Serum od Lashes2Love by Niveo to klucz do rzęs, jak z reklamy. Przyspiesza ich wzrost, hamuje wypadanie, zagęszcza i pogrubia. Szybko zobaczysz efekty. 17 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw do masażu twarzy SO.KO, cena: 119,99 zł Na święta 2023 zafunduj też bliskiej osobie zestaw kamieni SO. KO. Masaż spłyca zmarszczki i bruzdy, likwiduje obrzęki i niesamowicie odpręża. Kupisz w Super-Pharm. 18 z 25 fot. Materiały prasowe Suszarka EH-NA0J-N825, PANASONIC, cena: 1 299 zł Suszarka ECH-NA0J-N825 PANASONIC to spełnienie marzeń wszystkich włosomaniaczek. Wykorzystuje technologię nanoe MOISTURE+ i Mineral, która pielęgnuje pasma i skórę głowy — są nawilżone, miękkie, jedwabiście gładkie i lśniące. Dodatkowy bonus? Suszy ekspresowo. 19 z 25 fot. Materiały prasowe Błyszczyk-serum powiększający usta Lip Volume Filler, MORE4CARE, cena: 39,99 zł Błyszczyk-serum Lip Volume Filler, MORE4 CARE to must-have w kosmetyczce. Zapewnia natychmiastowe efekty — optycznie powiększa usta, poprawia kontur, ujędrnia i pozostawia piękny blask, który utrzymuje się przez długi czas. Można stosować solo lub na pomadkę. 20 z 25 fot. Materiały prasowe Kojąca świeca do masażu Pomarańcza z Melisą, Alba1913, cena: 135 zł Wspaniałym prezentem na święta 2023 jest też kojąca świeca do masażu o niebiańskim zapachu pomarańczowo-melisowym. Uczta dla ciała i zmysłów. 21 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw do pielęgnacji ciała, Arbonne, cena: 215 zł Kosmetyki do pielęgnacji ciała Arbonne pokochają posiadaczki suchej skóry. To perfekcyjne duo — masło do ciała i peeling o zapachu zimowych cytrusów — szybko ja ukoją. Będzie ultranawilżona, miękka i gładka jak aksamit. 22 z 25 fot. Materiały prasowe Prostownica parowa SteamPod Moon Capsule, L’Oréal Professionnel Paris, cena: ok. 2 500 zł Rozpieść siebie lub najbliższą sercu osobę luksusową prostownicą parową SteamPod 4 Moon Capsule od L'Oréal Professionnel Paris. Prostuje, faluje i kręci do 3 razy szybciej niż tradycyjna i nie uszkadza włosów. 23 z 25 fot. Materiały prasowe Transparentna emulsja z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50 SHEER FLUID SPF50, ZO® SKIN HEALTH, cena: 350 zł Niezależnie od pory roku, SPF to podstawa. Najlepszy kosmetyk przecimarszczkowy. Hitem w tej kategorii jest transparentna emulsja z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50 Sheer Fluid SPF50 od Zo Skin Health. Zapewnia maksymalną ochronę, a dzięki mistrzowskiej kombinacji składników, poprawia też kondycję skóry. Zawiera: tlenek cynku (22%), melaninę, ZOX12® (wyjątkowy kompleks zamkniętych w otoczce witamin A, C i E), bisabolol, ferulan etylu, beta-glukan, olej z nasion słonecznika, wyciąg z liści rozmarynu, glicerynę i olej arganowy. 24 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała, YOPE, cena: 51,99 zł Kosmetyki YOPE rozpieszczą każdy skrawek twojej skóry. Nawilżą i pozostawią ją pięknie pachnącą. Zestaw zawiera mydło i balsam do rąk i ciała o zapachu wanilii i cynamonu. 25 z 25 fot. Materiały prasowe Tusz do rzęs Lash Idôle, LANCÔME, cena: 169 zł Tego tuszu do rzęs nie trzeba nikomu przedstawiać. Magiczna różdżka zapewnia długie i podkręcone rzęsy, jak u lalki. Nie kruszy się, nie osypuje, nie rozmazuje i ma intensywny kolor.