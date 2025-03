Świąteczny klimat już unosi się w powietrzu i skłania do tego, aby rozpocząć przygotowania prezentów pod choinkę. Jeśli nadal nie masz pomysłu na to, co kupić tacie na święta 2024 przychodzimy ci z pomocą. W pierwszej kolejności zastanów się, co sprawi twojemu tacie największą przyjemność. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób spędza wolny czas, czy jest domatorem, czy też lubi aktywność poza domem na łonie natury. W ten sposób z łatwością zawęzisz swoje poszukiwania i będziesz mogła łatwiej dobrać pasujący podarunek.

W naszym prezentowniku znajdziesz propozycje, które zadowolą każdy typ. Dla taty, który jest duszą towarzystwa i zawsze chętnie przejmuje rolę gwiazdy rodzinnych spotkań, dobrym pomysłem będzie zakup zestawu do robienia drinków i moktajli albo elektryczny zestaw do fondue. Trafionym pomysłem dla ojca, który jest zapalonym fanem nowych technologii będą okulary VR albo tablet z przestronnym ekranem.

Prezent dla taty na święta 2024 to nie lada wyzwanie. Musi być oryginalny, praktyczny lub nawiązywać do jego hobby. Zobacz nasze pomysły, które z pewnością ci pomogą go wybrać. W naszym przeglądzie znajdziesz upominki, których cena zaczyna się już od 50 zł.

Spis treści:

W kategorii prezentów dla taty pod choinkę, które sprawdzą się na co dzień i umilą mu codzienność znajdziesz poduszkę masującą, która świetnie sprawdzi się do rozluźnienia mięśni karku i ramion. Twój tata będzie mógł po nią sięgnąć podczas porannego przeglądu prasy albo wieczornego seansu filmowego. Innym, równie funkcjonalnym upominkiem, będzie inteligentny sprzęt do oczyszczania i nawilżania powietrza.

Swojemu tacie możesz też podarować koc wykonany z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału a dla ojca, który lubi gotować dobrym rozwiązaniem będzie wędzarnia elektryczna, która nie zajmuje wiele miejsca i dobrze sprawdzi się do domowego użytku. Gdy następnym razem wpadniesz do niego w odwiedziny z pewnością zaserwuje ci wiele pysznych przekąsek.

Twój tata zawsze prezentuje się nienagannie, a w jego szafie znajdziesz więcej koszul i marynarek niż luźnych T-shirtów i bluz? W takim przypadku sprawdzonym pomysłem na prezent będzie eleganckie etui na klucze i inne drobne przedmioty. Sprawdzonym pomysłem będzie też pasek lub inne wyroby z galanterii skórzanej, które posłużą mu na długie lata.

A może zainwestujesz w skórzane rękawiczki lub klasyczny parasol? Statystycznie, to te 2 akcesoria gubią się najczęściej. Doskonałym pomysłem na prezent dla ojca, który lubi podróże jest też praktyczna kosmetyczka. A jeśli jego wyjazdy są bardziej oficjalne, na pewno ucieszy się z etui na koszule, które uchroni je przed pognieceniem.

Szukasz prezentu dla taty, który będzie jedyny w swoim rodzaju? Wybierz dyfuzor z kamieniami z lawy wulkanicznej. Wystarczy dodać kilka kropelek olejku eterycznego, aby w pomieszczeniu rozniósł się kojący zmysły i odświeżający zapach. A dodatkowo taki upominek prezentuje się bardzo gustownie. A może prezent na ojca na święta ma przypomnieć mu o czasach jego młodości? W takim przypadku postaw na pięknie wydany album, np. o zespołach muzycznych z dawnych lat.

Zabawnym podarunkiem będzie personalizowana wersja gry "Zgadnij kto to". Zgromadź zdjęcia jego przyjaciół, członków rodziny, a nawet czworonożnych pupili. Solidna dawka śmiechu przy odkrywaniu postaci gwarantowana. Twój tata to wielki miłośnik kawy? Podejdź do tematu oryginalnie i zamiast zestawu palonych ziaren podaruj mu plakat-zdrapkę, dzięki któremu odkryje wiele wariantów swojego ulubionego napoju. Taki upominek z pewnością przypadnie mu do gustu.

Oryginalnym prezentem dla taty, który nie potrafi usiedzieć w miejscu i ciągle szuka dla siebie kolejnych pomysłów na aktywne spędzanie czasu będzie zestaw do gry Spikeball, który zapewni godziny wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. A dla samozwańczych złotych rączek trafionym podarunkiem będzie pojemnik na narzędzia ogrodowe z uchwytem i przegródkami.

Aby upominek wpasował się w zainteresowania taty, a jednocześnie zadbał o jego zdrowie, możesz też sięgnąć po ciepłą ogrzewającą kamizelkę, dzięki której nie zmarznie podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu w chłodniejsze dni. Dla fana wędkarstwa sprawdzi się również przenośna podgrzewana podkładka na krzesło. To również dobry pomysł dla taty, który lubi chodzić na mecze swojej ulubionej lokalnej drużyny piłkarskiej, której rozgrywki odbywają się na odkrytym stadionie.

Twój tata co roku zarzeka się, że nie potrzebuje już niczego nowego i na każde święta, urodziny czy dzień ojca stanowczo odwodzi cię od pomysłu na podarunek? W takim razie zaskoczysz go, gdy na gwiazdkę zaprezentujesz mu mini zestaw do gry w piłkarzyki. Być może i tego nie potrzebował, ale jeśli jest fanem piłkarskich rozgrywek - doceni twoją pomysłowość. Inną propozycją na wyjątkowy prezent dla taty jest zapas ulubionych perfum (to przydaje się zawsze) albo myjka ciśnieniowa lub ręczny odkurzacz, który w kilka minut sprawi, że auto znów będzie idealnie czyste.

Każdy tata doceni dobrą literaturę, a jeśli twój zawsze pasjonował się historiami z dreszczykiem podaruj mu wydawniczą nowość pt. "Murdle. 100 zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki, wiedzy oraz sztuki dedukcji". Dzięki tej pozycji sam będzie mógł wcielić się w rolę detektywa i spróbować rozszyfrować zawarte w niej zagadki. Takim prezentem na pewno sprawisz mu radość.

W tym roku masz ograniczony budżet? To wcale nie oznacza, że pod choinkę nie możesz podarować czegoś wyjątkowego. Prezent świąteczny dla ojca, na który nie wydasz więcej niż 50 zł to na przykład: koszulka z personalizowanym napisem, drewniane sudoku albo praktyczny i stylowy pokrowiec na książkę. W kategorii tańszych propozycji na drobne upominki znajdziesz także gustowne etui na okulary, kompaktową latarkę oraz składany stojak na wino.

