Nikt nie mówił, że wybór prezentu dla dziewczyny, żony, czy narzeczonej na święta będzie łatwym zadaniem. Każda kobieta ma własne preferencje, gust i zainteresowania. Podczas gdy jedna jest zapaloną miłośniczką czytania kryminałów, inna woli spędzać wolny czas na siłowni. Aby ułatwić sobie zadanie możesz dopasować prezent dla dziewczyny na święta do jej pasji. Być może twoja ukochana skrycie marzy o rękawicach bokserskich, zestawie do ramenu albo profesjonalnych produktach do stylizacji i wydobycia skrętu włosów? Dowiedź się, co jest numerem jeden na jej liście i spełnij marzenia.

Wybór idealnego prezentu na święta 2024 dla dziewczyny tylko z pozoru jest łatwym zadaniem. W rzeczywistości wymyślenie podarunku może niejednemu zakochanemu spędzić sen z powiek. Kiedy więc zupełnie nie masz pomysłu na gwiazdkowy podarunek ani nie udało ci się uzyskać żadnych podpowiedzi postaw na klasykę w najlepszym wydaniu. Wybór odpowiedniej biżuterii lub ciekawej książki dla ukochanej może być prosty i przyjemny - nawet dla kogoś, kto nie ma o tym żadnego pojęcia.

W przygotowanym zestawieniu znajdziesz aż 25 propozycji, które rozwieją twoje wątpliwości na temat tego, co kupić dziewczynie na święta 2024. Te propozycje na prezent pod choinkę spodobają się nawet najbardziej wymagającym ukochanym, a większość wymienionych pomysłów będzie odpowiednia na każdą kieszeń. Na co w tym roku warto zwrócić szczególną uwagę? Poznaj najlepsze pomysły!

Podarunki, które pokazują, że znasz pasje i zainteresowania swojej ukochanej mają szczególne znaczenie. Dzięki temu twoja wybranka wie, że wspierasz ją i motywujesz do dalszego rozwijania hobby. Pole do popisu jest naprawdę szerokie, ale wszystko zależy od tego, co dziewczyna lubi robić w wolnym czasie. Jeżeli jej zainteresowania nie są jeszcze sprecyzowane, prezentem na święta możesz zachęcić do tego, aby rozbudziła w sobie ciekawość i zagłębiła się w temat.

Wiele dziewczyn stawia na aktywny tryb życia. A każda fanka sportu i dbania o zdrowie na pewno ucieszy się z maty do jogi, zestawu do squasha, termoaktywnej bielizny albo hantli do domowych ćwiczeń. Twoja sympatia na pewno doceni też pistolet do masażu, który ułatwi i przyspieszy regenerację po treningu. Ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki zdadzą egzamin śpiewająco - w zimie podczas jazdy na łyżwach, zaś latem na rolkach. Inną propozycją jest opłacenie jej karnet na siłownię albo spotkanie z trenerem personalnym. Dobrym pomysłem będzie też wspólne wyjście na kort tenisowy albo grę w padla - wybierz coś, czego twoja dziewczyna jeszcze nie próbowała.

Twoja druga połówka pasjonuje się jedzeniem i często eksperymentuje z przepisami kulinarnymi? W takim przypadku sprawdzą się: frytkownica beztłuszczowa, wolnowar z wyjątkowym retro designem. Dla fanek kuchni japońskiej najlepszym prezentem na święta będzie zestaw do sushi. Miłośniczkę podróży, nie tylko tych kulinarnych, zachwyci wytrzymały i stylowy plecak Kanken . Praktycznym upominkiem będzie też poduszka turystyczna na szyję, dzięki której drzemka w samolocie czy busie nie będzie żadnym problemem.

Książki na świąteczny prezent dla dziewczyny

Każdy prawdziwy mól książkowy ucieszy się z nowej, porywającej lektury. Książka, która jest zgodna z zainteresowaniami, z pewnością wywoła uśmiech u twojej dziewczyny. Postaw na ulubiony gatunek twojej sympatii lub wybierz zestaw kilku książek o różnej tematyce.

Takie zestawy w okresie przedświątecznym dostępne są w większości księgarni. Możesz sięgnąć po klasyczną fabułę lub ciekawe reportaże czy poradniki. Zamiast zestawu możesz skomponować coś samodzielnie. Najlepiej podpytaj, jakich książek brakuje twojej drugiej połówce i z czego najbardziej by się ucieszyła. A może dostęp do platformy z e-bookami sprawi jej radość? W okresie świątecznym znajdziesz sporo ciekawych ofert abonamentowych.

Doskonałym pomysłem będą także klocki Lego, które już dawno temu przestał wciągać jedynie dzieci. Każdej romantyczce z pewnością spodoba się zestaw tworzący bukiet różowych kwiatów, który po złożeniu może stać się ozdobą w sypialni czy salonie. A może szukasz czegoś, co możecie złożyć wspólnie? W takim wypadku warto sięgnąć po większe projekty, na przykład ogród botaniczny, który składa się z 3792 i prezentuje się naprawdę pięknie.

Bez względu na to, na który zestaw się zdecydujesz, najważniejsze będzie to, ze podarujesz bliskiej osobie prezent kreatywny, który chociaż na chwile może odciągnąć od wszechobecnych ekranów.

Co kupić dziewczynie na święta 2024 do 50 zł?

Przy ograniczonym budżecie też uda się stworzyć wyjątkowy podarunek na święta. Twoja druga połówka z pewnością doceni piękny kubek o oryginalnym kształcie w urocze, pastelowe kolory albo zestaw w stylu "zrób to sam".

Głowisz się nad tym co kupić dziewczynie na święta, gdy masz do wydania 50 zł? Postaw na uroczy drobiazg, który stale będzie jej o tobie przypominał. Dodatek do domu świetnie sprawdzi się w tej roli. Miękki kocyk, ramka z waszym wspólnym zdjęciem, a nawet okazały kwiat doniczkowy wywołają uśmiech na jej twarzy, a przy okazji nie nadszarpną zbyt mocno twojego budżetu.

W przypadku niewielkiego budżetu możesz postawić też na zestaw kosmetyków. W okolicach Bożego Narodzenia znajdziesz wiele propozycji takich upominków. Sięgnij po produkty do pielęgnacji ciała, na przykład żele, balsamy, kremy i maseczki. Pamiętaj tylko o tym, aby wstrzelić się w gust ukochanej i wybrać jej ulubiony zapach.

W niewielkim budżecie zmieści się także świeca zapachowa, kawa ziarnista ze słodką nutą, a także drobny bibelot do domu (np. ozdobna poduszka, pluszak czy praktyczny notes w dekoracyjnej okładce). W tej cenie znajdziesz też modne akcesoria, na przykład zimową czapkę albo rękawiczki.

Co kupić dziewczynie na święta 2024? Biżuteria

Ponadczasowym pomysłem na prezent dla dziewczyny na święta jest biżuteria. Kolczyki i pierścionki sprawdzą się na każdą okazję i większość pań uwielbia połyskujące dodatki - niezależnie od wieku. Jeśli twoja ukochana lubi nosić bransoletkę możesz kupić jej charmsy, które będzie mogła do niej doczepić, aby szybko zmodyfikować jej wygląd. Takie charmsy dostępne są np. w sklepie Pandora.

Jeśli szukasz czegoś tańszego, postaw na modny mosiądz lub pozłacaną biżuterię. Świetnie sprawdzi się także minimalistyczna biżuteria z kamieniami szlachetnymi, np. onyksem, kwarcem czy hematytem. Taka biżuteria pasuje do każdej stylizacji, jest dyskretna, a jednocześnie wygląda pięknie. A gdy poszukujesz czegoś uniwersalnego - postaw na eleganckie kolczyki obręcze. Z kolei naszyjnik w kształcie piórka będzie idealny dla kobiet, które lubią podkreślać swój styl.

