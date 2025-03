Wybór prezentu dla nastolatka na mikołajki 2024 może nie być prosty, jeśli nie bardzo wiesz, czym interesuje się dziś młodzież. Podpowiadamy jaki podarunek sprawdzi się na pewno (skonsultowane z nastolatkami!). Jak się okazuje, nie trzeba nawet sięgać za głęboko do kieszeni. Przygotowałyśmy propozycje na upominki, które zaczynają się już od 20 zł. Za resztę zapłacisz nie więcej niż kilkadziesiąt złotych. Na pewno znajdziesz tu dobry pomysł.

Jeszcze kilka lat temu wielbiciele mangi uchodzili za dziwaków. Dzisiaj większość młodzieży przepada za bohaterami z mangi i uwielbia gadżety z tych filmów. Kolekcjonują figurki, noszą ubrania z wizerunkami ulubieńców, piją z kubków nimi ozdobionych. Jeśli obiło ci się o uszy, że dziewczynka lub chłopiec jest fanem mangi, na prezent dla nastolatka na mikołajki 2024 koniecznie kup któryś z poniższych przedmiotów lub zainspiruj się nimi.

fot. Prezent dla nastolatka na mikołajki 2024: 1. Kubek Dragon Ball, Goku Transformations, cena ok. 40 zł; 2. Podkładka pod mysz Suzume manga, Mangowe.pl, cena ok. 20 zł; 3. Koszulka One Piece Luffy, Rule Out, cena ok. 60 zł; 4. Figurka Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kamado, Funko LCC, cena ok. 60 zł; 5. Torba bawełniana, Jujutsu Kaisen Satoru Anime, ok. 25 zł/ Materiały prasowe

Od tego, że młodzież gra wspólnie w sieci, nie da się już chyba uciec. Warto na to spojrzeć nieco przychylniejszym okiem, bo w ten sposób nastolatek całkiem przy okazji może nauczyć się języków obcych. Dlatego jeśli chcesz okazać nastolatce czy nastolatkowi, że nie jesteś całkiem na nie takiemu spędzaniu czasu, kup jeden z gadżetów gamingowych. Tworzą fajną atmosferę do grania.

fot. Prezent dla nastolatka na mikołajki 2024: 1. Podkładka gamingowa XXL, Interlook, cena ok. 80 zł; 2. Cicha mysz bezprzewodowa, DSJ, cena ok. 100 zł; 3. Wielofunkcyjna lampka LED na biurko z ładowarką, Appio, cena: ok. 50 zł; 4. Słuchawki gamingowe z kocimi uszami, Onikuma, cena ok. 100 zł; 5. Stojak na słuchawki, Okunima, cena ok. 65 zł/ materiały prasowe

Młodzież obecnie spotyka się w sieci, ale to nie znaczy, że przy odrobinie zachęty nie zacznie spędzać czasu z rówieśnikami także w realu. Przyczynkiem do tego może być dobra gra planszowa. Oto kilka wartych rozważenia propozycji. Są wśród nich zagadki kryminalne, gra logiczna, strategiczna, edukacyjna. Wszystkie gwarantują godziny dobrej zabawy.

Fot. Prezent dla nastolatka na mikołajki 2024: 1. Na ile ogarniasz, Muduka, cena ok. 80 zł; 2. Gra logiczna Touring Machine na bazie protokomputera, Lucky Ducky, cena ok. 133 zł; 3. Zagadka kryminalna Detektyw, Board Games That Tell Stories, cena ok. 115 zł; 4. Gra towarzyska Ubongo, Egmont, cena ok. 85 zł; 5. Gra strategiczna Mr Jack, Hurrican, cena ok. 75 zł/ Materiały prasowe

Nastolatki używają kosmetyków, zwłaszcza dziewczynki, ale i chłopcy coraz częściej zaczynają przykładać uwagę do swojego wyglądu i chcą o siebie dbać. Dlatego nie bój się sprezentować nastolatkowi na mikołajki 2024 odpowiedniego dla niego kosmetyku lub całego ich zestawu. Podsuwamy kilka ciekawych pomysłów, z których młodzież na pewno się ucieszy.

fot. Prezent dla nastolatka na mikołajki 2024: 1. Krasnoludzki krem do twarzy i do d…, Soap Shop, cena ok. 50 zł; 2. Zestaw prezentowy (perfumy, balsam do ust, pomadka, maseczka), Erli.pl, cena ok. 35 zł; 3. Kreda do włosów 12 kolorów, gadżetarni.pl, cena ok. 21 zł; 4. Krem BB 98% naturalny, Paese, cena ok. 50 zł; 5. Zestaw: kula do kąpieli, pianka do mycia i żel/szampon, LaQ, cena ok. 75 zł/ Materiały prasowe

Kociarze są także wśród nastolatków i jest ich coraz więcej. Dzieje się tak między innymi za sprawą śmiesznych filmików z kotami, które młodzież chętnie ogląda. Koty są modne i nie trzeba mieć zwierzaka w domu, żeby za nimi przepadać. Dlatego wybór jednego z akcesoriów, jakie proponujemy, z pewnością będzie dobrym pomysłem. Większość z nich bardziej pasuje do dziewczyn, ale np. pościel sprawdzi się także w przypadku chłopca.

fot. Prezent dla nastolatka na mikołajki 2024: 1. Lampka nocna z kotkiem, Habbari, cena ok. 114 zł; 2. Pościel z motywem kota Be Different, Bonprix, cena ok. 65 zł; 3. Nieprzemakalna torba z kosmetyczką, Sunnylovers.pl, cena ok. 120 zł; 4. Poduszka w kształcie łapki + kocyk, Reserved, cena ok. 90 zł; 5. Kapcie-koty, Allegro, cena ok. 80 zł/ Materiały prasowe

Młodzież lubi w okresie świątecznym korzystać z dodatków z dekoracjami świątecznymi. Tworzą one wyjątkową atmosferę i pozwalają wydłużyć magiczny czas Bożego Narodzenia. Od mikołajek do świąt oczekiwanie na bożonarodzeniowe spotkanie rodzinne (i kolejne prezenty!) umilą nastolatkowi ciepłe ubrania z motywami gwiazdek, reniferów, skrzatów i niedźwiadków. Obowiązkowo w czerwonym kolorze, ewentualnie zielonym lub granatowym, choć my stawiamy na czerwień!

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 25.10.2023 przez Annę Urbańską.

