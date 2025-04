Sucha i mało elastyczna skóra? Nie znam takiej. Wszystko dzięki produktom, które w ostatnich czasie włączyłam do pielęgnacji. Niektóre z nich to nowości, inne dostępne są w sprzedaży już od dłuższego czasu, ale w morzu wszystkich kosmetyków zdecydowanie zasługują na uwagę i są warte każdej wydanej złotówki.

Nuxe, jeden z pionierów w kategorii olejków do ciała, stworzył też jeden z najlepszych olejków do ust, Produkt doskonale łączy makijaż z pielęgnacją skóry. Ma nie tylko imponujące właściwości lecznicze (ekspresowo nawilża i regeneruje przesuszone wargi), ale pozostawia je też niesamowicie lśniące. Receptura olejku oparta jest o miód lawendowy prosto z Prowansji oraz organiczny olej lniankowy. To złote, płynne cudo wystarczy na długi czas. Niezbędnik w kosmetyczce na jesienne chłody.

fot. Miodowy olejek do ust NUXE RÊVE DE MIEL®, cena: 72 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz produktu, który dobrze złuszcza, ale jednocześnie jest bardzo delikatny i nie podrażnia skóry, wypróbuj mus peelingujący od Manufaktury Piękna. Oprócz rajskiego zapachu, który natychmiast przeniesie cię myślami na złoty piasek na drugim końcu świata, ma też świetne działanie złuszczające. Pozostawia skórę gładką, miękką i oczyszczoną. Dodatkową zaletą jest konsystencja — pod wpływem wody zamienia się w delikatną, otulającą piankę.

fot. Peelingujący mus do ciała Wakacje pod palmą, Manufaktura Piękna, cena: 31,99 zł/materiały prasowe

Twój biust i skóra na dekolcie potrzebuje ujędrnienia? Wcale nie potrzebujesz super drogiego kosmetyku i kosztownych zabiegów. Ujędrniający krem do biustu i dekoltu marki Tołpa zdaje egzamin na szóstkę. Stosowany regularnie, wyraźnie poprawia kondycję skóry - staje się jędrniejsza, gładsza i bardziej elastyczna. Krem ma lekką konsystencję i szybko się wchłania.

fot. Ujędrniający krem do biustu i dekoltu, Tołpa,cena: 49,99 zł/materiały prasowe

W ostatnim czasie niewiele balsamów zrobiło na mnie takie wrażenie, jak regenerujący balsam do ciała Herbus. Zajmuje honorowe miejsce na mojej półce w łazience. Wszystko przez znakomite działanie oraz piękny zapach, który sprawia, że zasypia się w mgnieniu oka. Stosowałam na noc, a rano budziłam się z ukojoną, nawilżoną i miękką jak pianka skórą. To zasługa wybitnej kompozycji: babki lancetowatej, inuliny, niacynamidu, masła shea, lanoliny, kwasu hialuronowego, fermentu drożdżowego i polisacharydów.

fot. Intensywnie regenerujący balsam do ciała, Herbus, cena: ok. 73 zł/materiały prasowe

Podczas gdy dieta, pielęgnacja i dobre kosmetyki są kluczowe w zdrowiu skóry, warto też włączyć suplementy, aby jeszcze bardziej zwiększyć blask i nawilżenie. Na oklaski w tej kategorii zdecydowanie zasługuje produkt marki Medilage. Wyraźnie zmniejsza widoczność zmarszczek, ujędrnia i silnie nawilża skórę. Cena królewska (30 kapsułek to koszt ok. 450 zł), ale też królewski skład. Formuła oparta jest na dwóch opatentowanych, unikalnych składnikach: ekstrakcie z alg AstaPure ®Arava oraz jednym z najsilniejszych antyoksyndarów Tetra SOD® .

fot. Suplement odmładzający, Medilâge, cena: 30 kapsułek 450 zł/materiały prasowe

