W świecie beauty, gdzie produkty obiecujące wygładzenie zmarszczek, głębokie nawilżenie i odżywienie, przywrócenie młodzieńczego blasku, zadbane usta, długie rzęsy czy lśniący uśmiech, wprowadzane są prawie codziennie, ciężko jest znaleźć ten „złoty” produkt, który spełnia wszystkie obietnice.

Aby ułatwić ci poszukiwania, cały czas testuję nowości i co miesiąc wybieram 5 bestsellerów w pielęgnacji, które zmieniają zasady gry i zasługują na specjalne wyróżnienie. Na jakie produkty przysięgam w styczniu? Na liftingujący krem linii Merveillance LIFT od NUXE, który pozostawia skórę elastyczną, miękką i gładką; peptydowe serum Slow On od Health Labs Care pełne cennych składników odżywczych; nawilżający olejek do ust o zapachu soczystej brzoskwini, galaretkę do kąpieli wprawiającą w imprezowy nastrój oraz soniczną szczoteczkę Seysso, która skutecznie oczyszcza płytkę nazębną, dba o zdrowie dziąseł i pozostawia zęby gładkie i lśniące jak żadna inna.

Liftingujący krem do skóry suchej Merveillance to magia. Był przełomowym odkryciem, kiedy moja skóra miała gorszy okres – była matowa i sucha. Szybko przywrócił jej blask, poprawił teksturę, wyrównał koloryt, wygładził drobne linie i porządnie nawilżył. Zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego, w tym cenny olej z mikroalg.

fot. Liftingujący krem do skóry suchej Merveillance LIFT, NUXE, cena: 182 zł/materiały prasowe

Kolejnym bohaterem jest serum peptydowe Slow On od Health Labs Care. Po kilku tygodniach stosowania moja skóra nigdy nie wyglądała lepiej. Jest wygładzona, miękka i pełna blasku. Kosmetyk ma lekką formułę, nie zapycha ani nie podrażnia. Świetne działanie anti-aging to zasługa unikalnego kompleksu trzech peptydów (Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18 z efektem botox-like, Palmitoyl Tripeptide-28) oraz unikalnych składników takich jak: żywy kamień, tremella i reishi.

fot. Serum peptydowe Slow On, Health Labs Care, cena: 239 zł/materiały prasowe

Suche, spierzchnięte usta? Z tym olejkiem zapomnisz o problemie. Będą gładkie, miękkie, lśniące i kusząco pachnące. Wyjątkowymi składnikami są tutaj: witamina E, olejek rycynowy, olej ze słodkich migdałów, olej jojoba oraz olej z pestek winogron.

fot. Brzoskwiniowy olejek do ust Cosmic Glaze, Moonish Natural, cena: 40,99 zł/materiały prasowe

Uwaga – to cudo o zapachu truskawkowego szampana uzależnia! Skóra po użyciu jest nawilżona, oczyszczona, rozświetlona i pachnąca. Galaretka dobrze się pieni i wystarcza na długo.

fot. Galaretka do kąpieli Proseczio, Manufaktura Piękna, cena: 10,99 zł/materiały prasowe

Nie wyobrażam sobie codziennej higieny jamy ustnej bez szczoteczki sonicznej do zębów Basic Color od Seysso. Doskonale oczyszcza, pozostawiając zęby gładkie i lśniące. Szczoteczka posiada 3 tryby pracy, automatyczny timer oraz niezwykle wydajny akumulator — wytrzymuje bez ładowania nawet 6 tygodni!

fot. Szczoteczka soniczna do zębów Basic Color, SEYSSO, cena: 249 zł/materiały prasowe

