Poszukiwanie gwiazdkowego prezentu dla chłopaka, dla wielu z nas może to być dość stresujące. W końcu chcemy podarować coś wyjątkowego i sprawić mu wielką radość. Aby ułatwić ci zadanie i oszczędzić czas, wybrałyśmy 40 prezentów, które zrobią na nim wrażenie i za które odwdzięczy się ciepłym, szczerym uściskiem.

Jeśli chcesz zaskoczyć chłopaka oryginalnym prezentem na święta 2024 postaw na kompaktowy projektor z głośnikami, dzięki któremu oglądanie rozgrywek piłkarskich lub granie w gry będzie możliwe zawsze i wszędzie. Dla globtrotera świetnym podarunkiem będzie mapa-zdrapka, na której będzie mógł odznaczać odwiedzone miejsca na świecie.

Z kolei dla panów ceniących sobie szyk i elegancki styl sprawdzi się jedwabna poszetka do garnituru lub zestaw kosmetyków z perfumami i żelem do ciała. W naszym przeglądzie znajdziesz całą gamę prezentów dla chłopaka na święta 2024.

Poszukując pomysłu na świąteczny prezent możesz sięgnąć po drobne, zabawne upominki, które wywołają efekt zaskoczenia połączonego ze szerokim uśmiechem. Szczególnie jeśli twój budżet jest w tym roku ograniczony, a na prezent chcesz przeznaczyć nie więcej niż 50 zł. W tym przedziale cenowym można znaleźć wiele ciekawych propozycji. Jedną z nich jest brelok do kluczy z postacią z ulubionego filmu czy serialu. A jeśli twój ukochany nadal ma w sobie coś z dziecka i lubi konstrukcje z LEGO, podaruj mu pudełko w kształcie klocka z wypustkami, w którym będzie mógł przechowywać drobne przedmioty codziennego użytku.

Inną propozycją na kreatywny i niedrogi prezent dla chłopaka, który jest fanem motoryzacji, będzie zestaw podkładek pod kubki w kształcie dywaników samochodowych. Możesz także postawić na ręcznie robione mydełko z zabawnym napisem albo połączyć zabawne z pożytecznym i podarować krawat z nadrukowaną instrukcją wiązania. Aby twój upominek prezentował się wyjątkowo, skorzystaj z naszego poradnika: jak pakować prezenty. Dzięki temu jeszcze przed otwarciem podarunku w oku ukochanego pojawi się iskierka ciekawości.

fot. Co kupić chłopakowi na święta 2024 do 50 zł: 1. Brelok Friends Central Perk, Empik, cena: 16,99 zł; 2. Małe pudełko z wypustkami, Lego, cena: 31,99 zł; 3. Podkładki pod kubek dywaniki samochodowe (4 sztuki), Balabim, cena: 45 zł; 4. Mydełko ze śmiesznym napisem, Crazy Shop, cena: 34, 90 zł; 5. Krawat z instrukcją wiązania, Mr. Gadżet, cena: 44 zł; 6. Długopis z Mikołajem, Flying Tiger, cena: 12 zł /materiały prasowe

Dla panów, którzy cenią sobie elegancki styl i często sięgają po zestaw koszula + marynarka, trafionym pomysłem na prezent świąteczny będą spinki do mankietów wykonane z mosiądzu. Znajdziesz je w każdym sklepie z garniturami, na przykład Lancerto, Vistula czy Bytom. Kosmetyki do pielęgnacji dla mężczyzn również możesz wpisać na listę gustownych prezentów. Zestaw od Rituals z pianką pod prysznic w żelu, balsamem, wodą perfumowaną i żelem zapakowany w szykowne pudełka doda całości odrobiny luksusu.

Kolejną opcją na prezent pod choinkę dla faceta jest podarowanie mu zegarka na skórzanym pasku lub buteleczki aromatycznych perfum. Jeśli chcesz nadać upominkowi bardziej praktyczny charakter postaw na specjalne zestawy świąteczne np. z kosmetyczką lub szczotką do dbania o zarost. Droższym prezentem dla chłopaka na święta 2024 może być golarka elektryczna lub trymer.

Trafionym prezentem na gwiazdkę, będą również modne i stylowe ubrania. Lubi stylizacje, które wpisują się w elegancki styl z nutką luzu? Świetnym wyborem będzie basicowy, oversize'owy T-shirt lub czapka beanie. Natomiast jeśli woli bardziej klasycznie stylizacje, podaruj mu dobrej jakości szary sweter — będzie podstawą wszystkich zimowych outfitów. Gdy nie znasz rozmiaru ubrań, w ciemno możesz kupić rękawiczki i elegancki szalik.

fot. Co kupić chłopakowi na święta 2024 - elegancki prezent: 1. Spinki do koszuli, Vistula, cena: 129,99 zł; 2. Zestaw podarunkowy z kosmetykami dla mężczyzny (wielkość: medium), Rituals, cena: 185 zł; 3. Zegarek Timex Dress Southview, W. Kruk, cena: 459 zł; 4. Woda toaletowa Lacoste Essential, Cocolita, cena: 124, 99 zł; 5. Golarka foliowa Remington F6000, Neonet, cena: 275, 14zł; 6. Wełniana czapka, Wólczanka, cena 69,99 zł; 7. Szary sweter z dodatkiem wełny, Reserved, cena: 119,99 zł /materiały prasowe

Twój mężczyzna rozpoczyna i kończy dzień przy dźwiękach ulubionych piosenek? W takim razie idealnym prezentem na święta będzie dla niego coś z kategorii muzycznych gadżetów. Sprawdzoną propozycją będą słuchawki douszne albo przenośny głośnik. Jeśli ma w sobie duszę artysty podaruj mu zestaw do karaoke - sprawdzi się na każdej domówce.

Niższym cenowo upominkiem może być także ramka Spotify. Na akrylowym szkle możesz umieścić wasze wspólne zdjęcie z podpisem, który pełni formę tytułu piosenki. Książkową propozycją na muzyczny prezent dla chłopaka będzie pozycja "Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka". Do ozdobnej torby z prezentem dorzuć jeszcze jego ulubioną czekoladę lub pyszne ciasteczka korzenne. I gotowe!

fot. Co kupić chłopakowi na święta 2024 - muzyczne prezenty: 1. Słuchawki Hama True Wireless Freedom Light, Komputronik, cena: 89 zł; 2.Głośnik mobilny JBL, Media Expert, cena: 219 zł; 3. Zestaw karaoke MUSICMATE RainbowDust MM-SC70-B, Media Expert, cena: 159,99 zł; 4. Ramka na zdjęcie Spotify, Fil-Ar, Allegro, cena: 46,06 zł; 5. Książka Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka, Jan Skaradziński i Konrad Wojciechowski, Empik, cena: 95,54 zł; 6. Kubek w kształcie winylowej płyty, Ministerstwo gadżetów, cena: 48 zł /materiały prasowe

Prezent dla faceta zgody z jego zainteresowaniami czyni go wyjątkowym, ponieważ jest dopasowany do jego indywidualnych upodobań. Dlatego dla miłośników większych i mniejszych wypraw sprawdzi się powerbank, praktyczny i poręczny metalowy bidon albo szybkoschnący ręcznik z mikrofibry. Dla fanów plenerowych wycieczek najlepszym prezentem będzie zestaw naczyń, w którym znajdzie się: kubek, miseczka, talerz oraz sztućce. Wszystko to zamknięte w kompaktowym opakowaniu, które nie zabiera zbyt wiele miejsca podczas pakowania walizki. Pamiętaj, aby przy wyborze zwrócić uwagę na materiał, z którego zostały wykonane wszystkie elementy. Sięgnij na przykład po zestawy z bioplastiku.

Dobrym pomysłem na świąteczny prezent dla podróżnika będzie też ciepły śpiwór albo obciążeniowa opaska na oczy, która ułatwi zaśnięcie w samolocie czy busie.

fot. Co kupić chłopakowi na święta - prezent dla podróżnika: 1. Mapa-zdrapka, Homla Gifts, cena: 79,99 zł; 2. Powerbank Reinston EPB027, RTV Euro AGD, cena: 99,99 zł; 3. Bidon metalowy, Crazy Shop, cena: 69,90 zł; 4. Zestaw turystyczny, Light My Fire, cena: ok. 130 zł; 5. Dwustronny ręcznik z mikrofibry, Decathlon, cena: 34,99 zł; 6.Opaska na oczy obciążeniowa, Balance, cena: 169 zł; 7. Śpiwór, Karrimor, cena ok. 120 zł /materiały prasowe

Wybierając prezent dla chłopaka, który większość wolnego czasu spędza na siłowni albo basenie weź pod uwagę to, aby sportowe akcesoria były wykonane solidnie i służyły mu przez długi czas. Tutaj egzamin zdają na przykład opaski, które stabilizują nadgarstki podczas ćwiczeń, szorty treningowe (możesz wybrać te z opcją personalizacji i umieścić na nich imię chłopaka) oraz antypoślizgowe klapki.

Dla biegacza dobrą propozycją jest pokrowiec na telefon przypinany do ramienia. Kiedy chcesz pokusić się o elektroniczny sportowy gadżet dla ukochanego, wybierz nowoczesny smartwatch. Na pewno zrobi duże wrażenie. Zapalony sportowiec ucieszy się z akcesoriów wspomagających jego aktywność i monitorowanie pracy nad sobą.

fot. Co kupić chłopakowi na święta - prezenty sportowe: 1. Opaska na nadgarstki, RDX Sports, cena ok. 100 zł; 2. Spodenki męskie do ćwiczeń, Adidas, cena: 129 zł; 3. Pokrowiec na telefon, Adidas, cena: 109 zł; 4. Klapki basenowe antypoślizgowe, Aqua Sport, cena: 20 zł; 5. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4, Neonet, cena: 1269 zł; 6. Skarbonka w kształcie piłki, Orion, Empik, cena: 27,99 zł; Plakat z piłką (21x30 cm), Posterstore, cena: 29,40 zł /materiały prasowe

Jeśli nadal zastanawiasz się co kupić chłopakowi na święta, sprawdź nasze pomysły na rozrywkowe i kreatywne prezenty. Pod choinkę podaruj drewniane puzzle 3D albo planszówkę, która umili zimowe wieczory. Książki to zawsze dobry pomysł na upominek, dlatego postaw na nowości wydawnicze i zapakuj w ozdobny papier "Chachary. Ludowa historia Górnego Śląska" Dariusza Zalegi albo pozycję "Zły" Piotra Kościelnego.

Projektor przenośny wyposażony w Wi-Fi to świetny sposób na relaks. Dzięki niemu twój ukochany nie przegapi żadnego meczu czy odcinka ulubionego serialu i nie będzie musiał posiłkować się małym ekranem swojego smartfona lub tabletu. A może twój facet lubi gaming? W takim razie to nowa konsola lub kierownica do gry sprawi mu radość.

fot. Co kupić chłopakowi na święta - prezenty rozrywkowe: 1. Drewniane puzzle 3D - model Fiat 126P, Little Story, cena: ok. 100 zł; 2. Książka Chachary. Ludowa historia Górnego Śląska, Dariusz Zalega, Krytyka polityczna, cena: 52,43 zł; 3. Książka Zły, Piotr Kościelny, Czarna Owca, cena: ok. 30 zł; 4. Projektor rzutnik WiFi, Erli, cena: 187,20 zł; 5. Kontroler bezprzewodowy Sony Dualsense, Media Markt, cena: 349,99 zł; 6. Gra towarzyska Grunt to zdrowie, MDR Dystrybucja, Empik, cena: 87,96 zł; 7. Kierownica Thrustmaster T128, Media Expert, cena: 739,96 zł; 8. Mini gra - układanie wież, Flying Tiger, cena: 14 zł /materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.10.2022

