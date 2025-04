Co miesiąc odkrywam przed wami kosmetyki, które włączyłam do swojej codziennej pielęgnacji i które spisują się tak świetnie, że zasługują na specjalne wyróżnienie. Kwietniowa lista zwycięzców obejmuje: korygujący krem pod oczy z kwasem hialuronowym, który maskuje cienie, obrzęki oraz wypełnia zmarszczki; mgiełkę do twarzy ekspresowo nawilżającą skórę; hennę do brwi zapewniającą efekt jak z salonu w zaledwie kilka minut, szczotkę do włosów oraz wybielającą pastę do zębów z aktywnym węglem.

Reklama

Spis treści:

Jeśli szukasz kremu pod oczy, który zamaskuje oznaki zmęczenia, wygładzi zmarszczki i linie mimiczne, rozjaśni skórę oraz głęboko ją nawilży, pokochasz nowość od marki Nivea — krem korygujący z kwasem hialuronowym 3w1. Polecam go z czystym sumieniem. Posiada wygodny aplikator w postaci gąbeczki, jest lekki jak piórko i szybko się wchłania. Dostępny w trzech odcieniach: jasnym, naturalnym i ciemnym.

Prosty trik, który sprawi, że korektor nie będzie zbierał się w zmarszczkach pod oczami

fot. Krem korygujący cienie pod oczami z kwasem hialuronowym 3w1, NIVEA, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

Mgiełka, która błyskawicznie przywraca skórze zdrowy i promienny wygląd. Odświeża ją delikatnym, kwiatowym aromatem, intensywnie nawilża i chroni przed zanieczyszczaniami środowiska. Bez problemu można stosować ją na makijaż w ciągu dnia.

fot. Odświeżająco-ochronna mgiełka do twarzy, Artistry Studio™, cena: 108,30 zł/materiały prasowe

Ekspresowa henna od Delia Cosmetics ratuje moje brwi w kryzysowych sytuacjach. Szybko nadaje im piękny kształt i kolor. Jest prosta w aplikacji (wystarczy rozprowadzić tusz na włoskach małym pędzelkiem i pozostawić na kilka minut) łatwo się zmywa oraz zapewnia bardzo naturalny efekt, który utrzymuje się do trzech dni.

fot. Ekspresowa henna do brwi, DELIA COSMETICS, cena: ok. 24 zł/materiały prasowe

Od kiedy ta szczotka wpadła w moje ręce, nie rozstaję się z nią na krok. Doskonale rozczesuje zarówno suche, jak i mokre pasma (nie szarpie i nie wyrywa), nadaje im piękny blask i super wygładza. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów włosów. Dostępna wyłącznie w Super-Pharm.

fot. Szczotka do włosów Bio Sea Recykling Blue, Life, cena: 31,99 zł/materiały prasowe

Świeży, miętowy oddech na długo, lśniące zęby, zdrowe dziąsła i mocne szkliwo? Pasta z Carbon Black od Seysso oferuje to wszystko. Zawiera aktywny węgiel, tłoczony na zimno olej kokosowy oraz hydroksyapatyt, minerał naturalnie występujący w naszych kościach i zębach. Pozbawiona jest SLS, parabenów, triklosanów, siarczanów, chlorheksydyny i fluorków. Zęby po umyciu są gładkie i wyraźnie bielsze.

fot. Wybielająca pasta do zębów z aktywnym węglem Carbon Black, SEYSSO, cena: 29,90 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Mgiełka do twarzy: 9 produktów, które nawilżą, odświeżą i ukoją skórę

Kosmetyki z retinolem: 6 najlepszych produktów, które spłycają zmarszczki i zapewniają długotrwałe efekty