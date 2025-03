Jeśli chcesz wręczyć ukochanej osobie prezent, który przypadnie jej do gustu, nie musisz kierować się wyłącznie wysoką ceną. Istnieje wiele propozycji, które zamykają się w niższej kwocie, a mimo tego spełniają założenia użyteczności i ładnego wyglądu. Wiele z nich jest tematycznie związanych z kulinariami, urodą, modą lub sportem, czyli dziedzinami, którymi interesuje się wiele osób. Dzięki temu bez trudu odnajdziesz podarunek, który wywoła wiele radości.

Odkryj propozycje na prezent świąteczny do 50 zł, które dostarczą wielu pozytywnych wrażeń. Nawet najbardziej wybredni nie będą mieli na co narzekać. W naszym prezentowniku nie zabraknie pomysłów na upominki na każdą kieszeń. Możesz wręczyć je przyjacielowi, cioci, koleżance z pracy, bratu lub innej osobie, która jest dla ciebie kimś wyjątkowym.

Podczas szukania taniego prezentu na mikołajki i święta dla kogoś, kto jest zawsze perfekcyjnie zorganizowany i punktualny, a każdy plan ma dopięty na ostatni guzik, niezawodnym pomysłem okażą się być pięknie wydane planery oraz kalendarze książkowe. Najlepszym wyborem będą te w twardej okładce oraz z zabezpieczającą gumką i miejscem na długopis. Miłym gestem będzie włożenie do środka kilku karteczek z życzeniami na dzień dobry w formie rymowanek i wierszyków bądź cytatami o szczęściu i miłości.

Dla domatorów, którzy lubią zimę za możliwość nadrobienia zaległych lektur i seriali, udanym upominkiem będzie coś z wydawniczych nowości. Fanom mocnych wrażeń do gustu przypadnie dzieło Stephena Kinga pt. "Im mroczniej, tym lepiej". Z kolei dla osób, które cenią sobie historie miłosne podane w lekkiej i zabawnej formie, sprawdzi się książka pt. "Szach-mat". Dobrym wyborem będą też biografie gwiazd kina i estrady albo coś z literatury faktu.

Jeśli w swoim gronie posiadasz zagorzałego fana sportu, masz spore pole do popisu. Dla koleżanki, która po pracy rozkłada matę i ćwiczy w domu bądź biegnie na zajęcia fitness, świetnie sprawdzą się taśmy oporowe do ćwiczeń. Sprzęt sportowy może być też dobrym pomysłem na prezent do 50 zł dla chłopaka. W tym przypadku postaw na rękawiczki treningowe na siłownię, które zadbają o komfort i higienę podczas podnoszenia ciężarów. Inną opcją jest koszulka termoaktywna do biegania.

Zamiłowanie do aktywnego stylu życia warto rozwijać już od najmłodszych lat. Sportowy prezent dla dzieci to na przykład wstążka gimnastyczna, skakanka albo kolorowe hula hop. Najmłodsi zadbają o swoją kondycję jednocześnie nie rezygnując z dobrej zabawy.

Ciepła czapka z kocimi uszkami przypadnie do gustu młodszym obdarowywanym, a szalik z frędzlami w ponadczasową pepitkę będzie udanym podarunkiem dla eleganckiej kobiety. Wśród prezentów na święta za 50 zł znajdziesz także skarpetki, których motyw możesz dopasować do zainteresowań ukochanej osoby. Śmiesznym pomysłem okaże się para, która ma nadrukowany wzór kiszonych ogórków albo sałatki jarzynowej (królowej każdych świąt i rodzinnych spotkań). Dodatkową atrakcją będzie sposób zapakowania. Takie skarpetki są umieszczone w słoiczku, co z pewnością wzbudzi wiele śmiechu podczas wręczania upominku.

Modny upominek to także etui na laptopy i smartfony. Te sprzęty towarzyszą każdemu na co dzień, dlatego warto zadbać o to, aby ładnie się prezentowały i były zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku, gdy poszukujesz prezentu dla dziewczyny na mikołajki lub święta, ale twój budżet jest ograniczony, wcale nie musisz rezygnować z efektownej biżuterii. Zamiast kolczyków z wysoką próbą złota możesz sięgnąć po bransoletkę na sznurku z kolorowymi kamyczkami, której długość można swobodnie regulować. Dzięki temu masz pewność, że taka ozdobna dopasuje się do nadgarstka obdarowanej osoby.

Innym pomysłem jest srebrna zawieszka z cyrkoniami w kształcie subtelnego kwiatka, serduszka, motylka albo łezki. Ciekawą propozycją na prezent mikołajkowy dla dziewczynki będzie urocza zawieszka z Myszką Miki albo inną postacią z ulubionej bajki.

Dla rodziców bądź dziadków praktycznym prezentem okażą się akcesoria do domu. Poszewka na poduszkę w czerwoną kratę odświeży wygląd salonu i wprowadzi przytulny klimat. Zimowe miesiące zachęcają też do eksperymentowania z przepisami kulinarnymi, dlatego przy niewielkim budżecie możesz pokusić się o zakup ceramicznej formy do tarty.

Innym ciekawym pomysłem będzie patelnia do przygotowywania puszystych naleśników i jajek. Koniecznie sprawdź, czy jest ona przystosowana do typu kuchenki, na której ma być używana. Jeśli mama lub babcia mają w kuchni płytę indukcyjną, taka patelnia powinna mieć oznaczenie, które potwierdza, że będzie na niej działać.

Kąpiel pełna bąbelków to czasami najlepsze zakończenie długiego zimowego dnia. Zestawy kosmetyków z pięknie pachnącymi żelami, mydłami, olejkami, peelingami i kulami do kąpieli sprawdzą się zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kluczem do sukcesu jest tu dobranie odpowiedniego zapachu. Dla brata, chłopaka lub kolegi dobrym wyborem będą aromaty drzewne lub morskie. Z kolei przy wyborze kosmetyków do kąpieli dla dziewczyn możesz sięgnąć po słodkie, owocowe nuty. Hitem okresu świątecznego są oczywiście zapachy pomarańczy, cynamonu, pierniczków i wanilii. Taki zestaw to jeden z najbardziej uniwersalnych prezentów, który nie kosztuje więcej niż 50 zł.

Zestawy kolorowych kosmetyków to kolejny świąteczny i mikołajkowy hit. W tym okresie drogerie oferują mnóstwo pięknie zapakowanych produktów do makijażu. Wybór może paść na lakiery do paznokci, róż do policzków i błyszczyk albo pakiet z sypkim pudrem i sprayem utrwalającym o pomniejszonych rozmiarach.

